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بعد قرار الرئيس السيسي.. ننشر أسماء الـ54 المعفو عنهم من أبناء سيناء

08:28 م الثلاثاء 24 ديسمبر 2024

أرشيفية

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القاهرة - مصراوي:
نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 581 لسنة 2024، بالعفو عن العقوبة السالبة للحرية المقضى بها على 54 محكومًا عليهم حضوريًا في القضية رقم 811-80-2023 جنايات عسكرية كلى الإسماعيلية جزئى شمال سيناء.

وبحسب رئاسة الجمهورية، يأتي قرار الرئيس إعمالًا لصلاحيات سيادته الدستورية واستجابةً لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، وتقديرا للدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الارهاب وتحقيق التنمية والاستقرار، وكذا في إطار اهتمام السيد بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم في القضايا المختلفة.

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المفرج عنهم العفو الرئاسي سيناء
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