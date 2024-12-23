أمين عام "مستقبل وطن" يعلن تأييده "المسؤولية الطبية وحماية حقوق المرضى"

كتب- نشأت علي:

أعلن النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام، في تصريح له، تأييده الكامل مشروعَ القانون المقدم من الحكومة بتنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، الذي وافقت عليه لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، لما يمثله من ضرورة ملحة لتحقيق حماية قانونية لحقوق المرضى والأطباء، على حد سواء.

وأكد الأمين العام لحزب مستقبل وطن، في بيان له اليوم الإثنين، أن مشروع القانون وفقًا للصيغة التي أقرتها لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، يحدث توازنًا دقيقًا بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة ومطمئنة للأطقم الطبية؛ لما يضعه من معايير عادلة للمساءلة القانونية للأطباء تحمي حقوق المرضى بشكل يمنع من حدوث أي إهمال طبي، دون أن ينال ذلك من ثقة الأطباء في ممارسة رسالتهم النبيلة، إذ يوجد مشروع القانون الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية بشكل يجمع بين العدالة والمسؤولية، ويُعلي من قيم الممارسة الطبية الآمنة في خدمة الإنسانية.

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