توجيهات مهمة لوزير الكهرباء خلال ترؤسه الجمعية العامة للشركة القابضة

كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن العمل مستمر في إطار الخطة العاجلة للنهوض بالشركات وجودة التشغيل والارتقاء بمعدلات الأداء، وإجراءات مواجهة الفقد الفني والتجاري وخفض استهلاك الوقود وتحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي، والحرص على تطبيق برامج صيانة وفقًا للمعايير والأكواد العالمية بجداول زمنية وتوقيتات محددة ومعلومة لمشغل الشبكة القومية للكهرباء، وصولًا إلى تحقيق الكفاءة العامة للتشغيل وضمان تقديم خدمات كهربائية لائقة للمشتركين على كل الاستخدامات.

وأوضح عصمت أن برنامج عمل الوزارة وشركاتها وهيئاتها التابعة يقوم على التشغيل الاقتصادي الأمثل وحسن إدارة واستغلال الموارد المتاحة وتعظيم العوائد؛ لتحسين جودة التغذية الكهربائية ومواجهة سرقة التيار الكهربائي على كل الاستخدامات.

جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور عصمت اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة لكهرباء مصر، اليوم الإثنين؛ لمناقشة ميزانية الشركة عن العام المالي 2024/ 2023.

وقال الدكتور محمود عصمت إن قطاع الكهرباء يحظى بدعم كبير ومتابعة مستمرة من القيادة السياسية، مضيفًا أنه لا مجال إلا أن يحصل المشترك على خدمة كهربائية لائقة تتفق وحجم الإنجاز الذي تم في البنية الأساسية على مستوى كل قطاعات الدولة وقطاع الكهرباء بصفة خاصة؛ مشيرًا إلى أهمية الاستمرار في اتخاذ كل الإجراءات لمنع السرقات وحماية الشبكة من الأحمال غير القانونية، والتي تضر بمصالح المشتركين وكفاءة الشبكة، وحصر وتدقيق الأصول المملوكة في إطار خطة تعظيم العوائد وحسن الإدارة وتوفير موارد مالية جديدة.

وعرض المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، تقريرًا أوضح فيه تنفيذ استثمارات بالشركة هذا العام بلغت نحو 18.29 مليون جنيه.

ويجرى العمل على رفع كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة؛ للتأكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لكل قطاعات الدولة، ومتابعة تنفيذ خطط التوليد لمجابهة التطور في الأحمال، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ مشروعات تطوير شبكات توزيع الكهرباء ومراكز التحكم وإحلال العدادات العادية بعدادات مسبقة الدفع وعدادات ذكية وتطوير مراكز خدمة العملاء واستحداث العديد من الخدمات للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.

وأضاف المهندس جابر دسوقي أن الشركة تنتهج سياسات جديدة تهدف إلى إنشاء بنية أساسية لتجارة الطاقة على المستويين الإقليمي والدولي من خلال المشاركة الفعالة في المهام الخاصة بعدد من لجان الطاقة والتجمعات على كل المستويات، في إطار استراتيجية الوزارة والسعي على طريق التحول الرقمي بالتعاون مع الجهات المعنية، وتنفيذ مشروع توحيد قواعد بيانات المشتركين وربط المشتركين مكانيًّا على خرائط المناطق واليوميات؛ حيث تم الانتهاء من الربط المكاني لما يقرب من 29.9 مليون مشترك، موضحًا استكمال تطوير منظومة الحوكمة، بما يدعم أنظمة الرقابة الداخلية، ويعزز من سياسات الإفصاح والشفافية، من خلال تدعيم لجان المراجعة وإدارات عامة للمراجعة الداخلية .

وتابع رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر: ويتم تطوير الأداء المالي بصفة مستمرة؛ بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة من خلال إدارة المحفظة المالية للشركة والتي تقوم على أساس سداد الالتزامات الحتمية؛ خصوصًا الجهات الخارجية للحفاظ على التصنيف الائتماني.

وقال المهندس جابر دسوقي إن هناك اهتمامًا خاصًّا من قِبل الوزارة بالخدمات المقدمة للعاملين، ومن بينها تطوير وتحسين أداء الخدمة الطبية، وقامت الشركة القابضة باتخاذ العديد من الإجراءات؛ منها إنشاء نظام معلومات متكامل للقطاع الطبي لتقديم الخدمة بأعلى جودة (إعداد قاعدة بيانات عن العاملين وحالتهم الصحية)، وميكنة قرارات المطالبات الخاصة بالمستشفيات والصيدليات؛ لسرعة إنجاز العمل، وتطوير العيادات الخارجية والخدمات العلاجية والعاجلة المقدمة للمرضى من العاملين والمحالين للمعاش بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وإدخال الذكاء الاصطناعي في قسم الأشعة بمستشفى الكهرباء بألماظة؛ للكشف المبكر عن أورام الرئة والغشاء البلوري.

وأشار رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر إلى حرص الشركة القابضة على مواكبة أحدث المتغيرات والتوجهات العالمية؛ بما يحقق العناية الفائقة بالموارد البشرية ورفع كفاءة العاملين، وتم تنفيذ برامج تدريبية وفنية وإدارية وقيادية وتخصصية وندوات وورش عمل للعاملين بالشركة القابضة وشركاتها التابعة، وتأهيل كوادر جديدة ووضع خطة لتعيين عدد كاف من المهندسين والفنيين لتغطية العجز في التخصصات، وكذلك تعظيم أوجه التعاون مع الدول العربية والإفريقية في مجال التدريب وبناء القدرات من خلال تنفيذ دورات تدريبية متميزة للكوادر العربية والإفريقية لعدد 384 متدربًا بإجمالي إيرادات 21.8 مليون جنيه.

ووجه الدكتور محمود عصمت، في ختام أعمال الجمعية، باستمرار خطة العمل لتحسين معدلات الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، مشيدًا بالجهود المبذولة، وضرورة الاهتمام بخلق بيئة عمل مناسبة للعاملين بالقطاع؛ لسرعة إنهاء الأعمال المطلوبة على الوجه الأكمل وبأعلى كفاءة، وكذلك استمرار العمل على رفع وتحسين كفاءة الشبكات؛ لضمان استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية والحفاظ على التشغيل الأمثل للمنظومة وتوفير الطاقة الكهربائية والوفاء بمتطلبات خطة الدولة للتنمية المستدامة والتي تمتد بطول البلاد وعرضها؛ لا سيما المشروعات الاستراتيجية لإقامة مجتمعات عمرانية صناعية زراعية جديدة.

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