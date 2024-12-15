أخبار الطقس.. الأرصاد تعلن حالة الجو ودرجات الحرارة غدا

كتب- أحمد الجندي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الاثنين 16 ديسمبر والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها الأحد: يكون طقس الغد الاثنين مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء مائل للدفء على جنوب الصعيد، بارداً ليلاً وفي الصباح الباكر علي أغلب الأنحاء، شديد البرودة علي شمال الصعيد ووسط سيناء.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس الاثنين تشهد شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة أحياناً على الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

ونوهت " الهيئة العامة للأرصاد الجوية": يرجي اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الأثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة.

درجات الحرارة غدا

وتكون درجة الحرارة العظمي غداً الاثنين

- القاهرة الكبرى والوجه البحري : 20 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: 20 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: 21 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: 26 درجة مئوية.

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