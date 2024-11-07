مصدر بالكهرباء: تكلفة إنتاج الكيلو وات ساعة يتعدى حاليا الـ٢٢٣ قرشًا

كتب- محمد صلاح:

كشف مصدر مطلع بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن تكلفة إنتاج سعر الكيلو وات ساعة يتعدى حاليا الـ٢٢٣ قرشا، وذلك نتيجة المتغيرات الاقتصادية، وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والمازوت المورد للمحطات، إذ أن الكهرباء تحصل على طن المازوت بـ6500 جنيها، و٤ دولار للمليون وحدة حرارية.

وأضاف المصدر في تصريحات لمصراوى، أن وزارة الكهرباء مُطالبة بسداد ١٤ مليار جنيه شهريا لوزارة البترول، وذلك نظير مسحوبات الوقود والغاز الطبيعي الذي تحصل عليه لتوليد الكهرباء من محطات الإنتاج والتوليد التابعة لها.

وأشار إلى أن حصة الشريك الأجنبي من الغاز يتم شراؤها بقيمة أعلى من 4 دولارات، في حين يصل سعر طن المازوت المورد لمحطات إنتاج الكهرباء إلى 6500 جنيها للطن.

وأكد أن الحكومة المصرية رصدت ملايين الدولارات لشراء 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتغطية احتياجات محطات الكهرباء في الشتاء.

وشدد على أن وزارة البترول المصرية تُورد كامل احتياجات محطات الكهرباء التقليدية من الوقود: "الغاز الطبيعي والمازوت" اللازم، وذلك لإتمام عمليات التشغيل، إذ لا تزال غالبية محطات إنتاج الكهرباء في مصر تعمل بالوقود الأحفوري.