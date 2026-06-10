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وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقدًا جديدًا مع شركة GE Vernova العالمية لتحديث منظومة نقل بيانات محطات الشبكة القومية الموحدة، في خطوة تستهدف دعم كفاءة التشغيل وتعزيز استقرار الشبكة الكهربائية، وذلك في إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير البنية التكنولوجية لمنظومة التحكم والمراقبة.

وجرى توقيع العقد بين المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس يحيى وهدان ممثل شركة GE Vernova، بحضور عدد من قيادات الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

تحديث 30 وحدة لنقل بيانات المحطات

يتضمن التعاقد تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تحديث 30 وحدة طرفية مسؤولة عن نقل بيانات محطات الشبكة القومية الموحدة إلى مركز التحكم القومي، بما يضمن تحسين جودة البيانات المتدفقة من المحطات ورفع كفاءة أنظمة المتابعة والتحكم.

وشهدت مراسم التوقيع حضور الدكتور المهندس بهاء الدين حسن سعودي، رئيس قطاعات الاتصالات والحاسبات والوقاية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمستشار أسامة يوسف رئيس قطاع الشؤون القانونية بالشركة.

رفع كفاءة منظومة التحكم والمراقبة

يأتي المشروع ضمن جهود الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتطوير البنية التكنولوجية للشبكة القومية، حيث يستهدف تعزيز دقة وسرعة تبادل البيانات بين المحطات ومركز التحكم القومي للطاقة.

ومن المقرر أن يسهم المشروع في دعم سرعة اتخاذ القرارات التشغيلية، ورفع مستويات الاعتمادية والأمان، إلى جانب تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية وتحسين كفاءة إدارتها.

منى رزق: مستمرون في تحديث الشبكة القومية

أكدت المهندسة منى رزق أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تواصل تنفيذ خطط التطوير والتحديث بدعم ومتابعة مستمرة من الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وأوضحت أن مشروعات التحديث الجارية تستهدف مواكبة أحدث التقنيات العالمية في إدارة وتشغيل الشبكات الكهربائية، بما يعزز كفاءة التشغيل ويرفع مستوى الاعتمادية بالشبكة القومية الموحدة.

دعم التنمية وتوفير خدمة كهربائية مستقرة

أضافت رئيس الشركة أن تطوير منظومة نقل البيانات والتحكم يمثل أحد المحاور الرئيسية لضمان استقرار التغذية الكهربائية وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين والقطاعات الإنتاجية والخدمية.

وشددت على أن هذه المشروعات تسهم في توفير خدمة كهربائية آمنة ومستقرة، بما يدعم خطط التنمية المستدامة ويلبي احتياجات مختلف القطاعات على مستوى الجمهورية.