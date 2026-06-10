وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تعديل القواعد التنظيمية الخاصة بالترخيص بالانتفاع بالأراضي اللازمة لإقامة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة، وذلك في إطار دعم استقرار الشبكة القومية للكهرباء وتعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة.

مجلس الوزراء: إضافة مشروعات بطاريات التخزين إلى القواعد المنظمة

تضمن التعديل إضافة مشروعات بطاريات التخزين اللازمة لاستقرار الشبكة القومية للكهرباء إلى المشروعات الخاضعة للقواعد التنظيمية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 54 لسنة 2023، بما يواكب التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.

مجلس الوزراء: دعم استيعاب قدرات مشروعات الطاقة المتجددة

يهدف القرار إلى تمكين الشبكة القومية للكهرباء من استيعاب القدرات المتزايدة لمشروعات الطاقة المتجددة، من خلال توفير حلول تخزين للطاقة تساعد على تعزيز كفاءة التشغيل وتحقيق الاستقرار للشبكة.

مجلس الوزراء: تحديد مقابل الانتفاع بأراضي مشروعات التخزين

كما يتيح التعديل تحديد مقابل حق الانتفاع بالأراضي المخصصة لمشروعات بطاريات التخزين، على ألا تقل النسبة عن 2% من مقابل الطاقة المتاحة سنويًا من هذه المشروعات، وفقًا للضوابط المنظمة في هذا الشأن.