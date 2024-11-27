ورشة عمل حول "أهمية الحفاظ علي التراث" بالتنسيق الحضاري- صور

كتب- محمد شاكر:

عقد الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبوسعدة، ورشة العمل المقامة لطلبة الكليات الهندسية أقسام العمارة والتخطيط والفنون الجميلة بعنوان "إعادة التفكير في التراث.. أهمية التراث ودراسات الجدوى لإعادة الاستخدام"، وذلك يومي ٢٥ و٢٦ نوفمبر 2024، من التاسعة صباحاً حتى الثانية ظهراً ، بمقر الجهاز بقلعة صلاح الدين الأيوبي.

وحاضر في الورشة اليوم الاول كل من، د. فاتن صلاح سليمان أستاذ تاريخ العمارة والتراث بكلية الهندسة، وعضو هيئة خبراء التراث العربي، وتحدثت عن التراث وأنواعه والأساليب الحديثة في معالجة التراث والحفاظ عليه وإعادة استخدامه، وعرضت تجارب محلية من الحفاظ عليه.

أما المهندسة هبة الله يوسف خيري مدير عام التصميم والحفاظ على النسق الحضاري بالجهاز القومي للتنسيق الحضاري، فتحدثت عن دور الجهاز ومجالات عمله والقوانين التي يعمل بها.

وتضمن اليوم الثاني محاضرتان الأولي للدكتور وليد عامر مدير عام الحفاظ والارتقاء بالجهاز القومي للتنسيق الحضاري عن الأسس والمعايير الخاصة بالحفاظ والارتقاء بالمباني والمناطق التراثيه، والثانية للمهندسة هبة الله يوسف خيري تضمنت دراسات الجدوى المبدئية والدراسات الفنيه للمباني التراثية، وبعض التجارب العالمية لإعاده الإحياء.

وحضر الورشة طلبة كلية الهندسة عين شمس والتخطيط العمراني والأكاديمية الحديثة، واختتمت الورشة بزيارة ميدانية لشرح أهم العناصر المعمارية للمباني التراثية والعناصر المميزة بها من خلال زيارة مجموعة من تجارب إعادة الإحياء للمنازل المسجلة بمنطقه المحجر المنطقة المحيطه بمسجد السلطان حسن.

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