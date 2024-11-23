لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

الأمواج تصل لـ6 أمتار.. الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة البحرية

08:10 م السبت 23 نوفمبر 2024
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 7 صورة
    الطقس (2)
  • عرض 7 صورة
    الطقس (7)
  • عرض 7 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 7 صورة
    الطقس في الإسكندرية
  • عرض 7 صورة
    الطقس في الإسكندرية
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد عبدالمنعم:
حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من اضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر، مطالبة بالابتعاد عن أي أنشطة بحرية يومي الأحد والإثنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الآثار المترتبة على اضطراب الملاحة البحرية.

وأشارت الأرصاد إلى أن سرعة الرياح ستتراوح (من 60 إلى 85 كم /س)، وسيتراوح ارتفاع الأمواج (من 4 إلى 6 م) على السواحل الغربية (مطروح - الإسكندرية - البحيرة).

كما ستتراوح سرعة الرياح (من 50 إلى 75 كم/س) وارتفاع الأمواج (من 4 إلى 5 م) على السواحل الشرقية (كفر الشيخ - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح).

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، مشيرة إلى أن سرعة الرياح ستتراوح (من 60 إلى 70 كم/س)، وسيتراوح ارتفاع الأمواج (من 3 إلى 4 م).

45 (2)45 (1)

الطقس الأرصاد ارتفاع الأمواج درجات الحرارة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ياسمين الحصري تكشف أسرار لقب والدها

إعلان

إعلان