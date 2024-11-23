الأمواج تصل لـ6 أمتار.. الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة البحرية

ارتفاع الأمواج وأجواء باردة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأحد

كتب- أحمد عبدالمنعم:

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من اضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر، مطالبة بالابتعاد عن أي أنشطة بحرية يومي الأحد والإثنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الآثار المترتبة على اضطراب الملاحة البحرية.

وأشارت الأرصاد إلى أن سرعة الرياح ستتراوح (من 60 إلى 85 كم /س)، وسيتراوح ارتفاع الأمواج (من 4 إلى 6 م) على السواحل الغربية (مطروح - الإسكندرية - البحيرة).

كما ستتراوح سرعة الرياح (من 50 إلى 75 كم/س) وارتفاع الأمواج (من 4 إلى 5 م) على السواحل الشرقية (كفر الشيخ - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح).

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، مشيرة إلى أن سرعة الرياح ستتراوح (من 60 إلى 70 كم/س)، وسيتراوح ارتفاع الأمواج (من 3 إلى 4 م).