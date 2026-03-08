تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية من كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام شخصين بترويج المواد المخدرة.

الداخلية تكشف ملابسات فيديو ترويج المخدرات بالعاصمة القليوبية



وأفادت التحريات بأن الواقعة لم يتم تسجيل أي بلاغات رسمية بشأنها، وتم تحديد الشخصين الظاهرين في الفيديو، وهما عاطلان ومقيمان بمحافظة القليوبية.

وبحوزتهما تم ضبط كمية من مخدري "الآيس البودر"، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتولت النيابة العامة التحقيق.

