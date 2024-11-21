وزير الري يتابع جهود حوكمة وإدارة المياه الجوفية بالوادي الجديد

كتب- عمرو صالح:

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمراجعة إجراءات حوكمة المياه الجوفية وتعزيز الإدارة المستدامة لها في محافظة الوادي الجديد.

كما ناقش نتائج الزيارة الميدانية التي قام بها مسؤولو قطاعي المياه الجوفية وتطوير الري لتفقد المزارع النموذجية بالمنطقة ودورها في ترشيد استهلاك المياه.

ترشيد الموارد الجوفية والتزام بالإجراءات القانونية

أكد الوزير، ضرورة الالتزام بالضوابط التي تضمن الإدارة الرشيدة للمخزون الجوفي، مشددًا على أهمية التوسع في استخدام نظم الري الحديثة في الوادي الجديد، وتكثيف الجهود لحصر الآبار الجوفية ومواجهة التجاوزات، سواء من خلال السحب الجائر أو الحفر غير القانوني.

وأشار الدكتور سويلم إلى أن الوزارة تعمل على وضع سياسات مستدامة لتنمية واستغلال المياه الجوفية، مع فرض ضوابط لاستخدامها وترشيدها، وحمايتها من التلوث والتعديات.

كما أكد الالتزام بقانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، والتوسع في تشغيل الآبار بالطاقة الشمسية لتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.

حوكمة رقمية وتعزيز الشفافية

استعرض الوزير الخطوات الجارية للتحول الرقمي في منظومة تراخيص الآبار الجوفية، بهدف تسهيل الإجراءات للمنتفعين وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.

كما أعلن عن انتظام عقد اللجنة العليا لترخيص الآبار شهريًا لمتابعة جميع المستجدات وضمان الالتزام بالإجراءات القانونية.

إنجازات ومشروعات في الوادي الجديد

بلغ متوسط الاستثمارات السنوية للمشروعات التنموية المتعلقة بالمياه الجوفية في محافظة الوادي الجديد نحو 325 مليون جنيه، وفقًا لما أوضحه الوزير.

واستعرض نتائج الزيارة التفقدية التي قام بها الدكتور أسامة الظاهر، رئيس قطاع المياه الجوفية، والمهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع تطوير الري، في منتصف نوفمبر الجاري.

نجاحات زراعية تعتمد على المياه الجوفية

شملت الزيارة تفقد مزرعة ناجحة لأحد الشباب المستثمرين في واحة الخارجة، حيث تُزرع نباتات عطرية وتين شوكي وتوت باستخدام أنظمة الري بالتنقيط.

كما تضمنت الزيارة لقاءات مع روابط مستخدمي المياه على الآبار الحكومية، بهدف تعزيز التنسيق بين الوزارة والمجتمع المحلي لإدارة المياه الجوفية بكفاءة.

تعزيز دور روابط مستخدمي المياه

أكد الوزير، أهمية تفعيل دور روابط مستخدمي المياه في تنظيم وإدارة الموارد المائية الجوفية بالتعاون مع أجهزة الوزارة المختصة، لضمان الاستغلال الأمثل لهذا المورد الطبيعي غير المتجدد.

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