محافظ القاهرة: مصلحة المواطن هدف مشترك بين النواب والأجهزة التنفيذية

كتب- محمد نصار:

التقى إبراهيم صابر محافظ القاهرة، بعدد من نواب مجلس الشيوخ بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربع، ومديري مديريات الخدمات، ورؤساء الهيئات، وعدد من التنفيذيين بالمحافظة.

وأكد محافظ القاهرة، أن تحقيق مصلحة المواطن هي هدف العمل المشترك بين أعضاء مجلس النواب والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مشيرًا إلى أن الجهود متواصلة بشكل دائم ومثمر مع النواب باعتبارهم حلقة وصل بين الأجهزة التنفيذية والمواطن بهدف المساهمة في حل مشاكل المواطنين، وتوفير احتياجاتهم، وتحسين جودة الحياة المقدمة لهم.

تراخيص مشروعات المنفعة العامة

أضاف محافظ القاهرة، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم حاليًا بمراجعة جميع أراضي أملاك الدولة والعمل على استصدار تراخيص لاستخدامها للمنفعة العامة خاصة إنشاء المستشفيات ومراكز الشباب والمدارس لخدمة المواطنين.

كما قرر محافظ القاهرة أن يتم مراعاة إتاحة الأرصفة لذوي الهمم عند تطوير الأرصفة أو إقامة أرصفة جديدة.

وخلال اللقاء، ناقش أعضاء مجلس الشيوخ عددًا من الموضوعات المتعلقة باحتياجات المواطنين في دوائرهم خاصة رفع مستوى النظافة، وإزالة الاشغالات، وتيسيرات قانون التصالح.



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