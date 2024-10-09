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BBC

"مصر إيد واحدة".. إقبال جماهيري غير مسبوق على احتفال البالون بنصر أكتوبر- صور

09:35 م الأربعاء 09 أكتوبر 2024
  • عرض 16 صورة
    قبال جماهيري غير مسبوق على احتفال البالون بنصر أكتوبر (6)
  • عرض 16 صورة
    قبال جماهيري غير مسبوق على احتفال البالون بنصر أكتوبر (2)
  • عرض 16 صورة
    قبال جماهيري غير مسبوق على احتفال البالون بنصر أكتوبر (4)
  • عرض 16 صورة
    قبال جماهيري غير مسبوق على احتفال البالون بنصر أكتوبر (3)
  • عرض 16 صورة
    قبال جماهيري غير مسبوق على احتفال البالون بنصر أكتوبر (7)
  • عرض 16 صورة
    قبال جماهيري غير مسبوق على احتفال البالون بنصر أكتوبر (5)
  • عرض 16 صورة
    قبال جماهيري غير مسبوق على احتفال البالون بنصر أكتوبر (9)
  • عرض 16 صورة
    قبال جماهيري غير مسبوق على احتفال البالون بنصر أكتوبر (10)
  • عرض 16 صورة
    قبال جماهيري غير مسبوق على احتفال البالون بنصر أكتوبر (11)
  • عرض 16 صورة
    قبال جماهيري غير مسبوق على احتفال البالون بنصر أكتوبر (1)
  • عرض 16 صورة
    قبال جماهيري غير مسبوق على احتفال البالون بنصر أكتوبر (13)
  • عرض 16 صورة
    قبال جماهيري غير مسبوق على احتفال البالون بنصر أكتوبر (14)
  • عرض 16 صورة
    قبال جماهيري غير مسبوق على احتفال البالون بنصر أكتوبر (15)
  • عرض 16 صورة
    قبال جماهيري غير مسبوق على احتفال البالون بنصر أكتوبر (16)
  • عرض 16 صورة
    قبال جماهيري غير مسبوق على احتفال البالون بنصر أكتوبر (12)
  • عرض 16 صورة
    قبال جماهيري غير مسبوق على احتفال البالون بنصر أكتوبر (8)

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كتب- محمد شاكر:

شهد مسرح البالون بالعجوزة، منذ قليل، إقبالاً جماهيريا غير مسبوق، لحضور حفل نصر أكتوبر المجيد، تحت عنوان "مصر إيد واحدة".

ويشارك بالاحتفالية، فرقتي رضا والقومية للفنون الشعبية وفرقة أنغام الشباب للموسيقى، والعمل كلمات وألحان وتوزيع محمد مصطفى، وماكياج إسلام عباس، ومخرج منفذ محمد عمر وأحمد مصطفي وديكور المهندس محمد جابر، ورؤية وإخراج تامر عبد المنعم، وأداء صوتي لسيدة المسرح العربي سميحة أيوب.

وتقام احتفالية نصر أكتوبر المجيد على فصلين حيث تقدم فرق البيت الفني مثل فرقة رضا للفنون الشعبية، الفرقة القومية وفرقة أنغام الشباب، عروضا خاصة بالاحتفالية.

ويتضمن الفصل الثاني من الاحتفالية الفقرة الغنائية للنجم الكبير علي الحجار.

حيث يقوم علي الحجار بغناء مجموعة من أغانيه المميزة والمحببة لدى الجمهور ويبدأها بأغانية مسلسل المال والبنون ويختمها بـ"ميدلي انتصارات أكتوبر".

كما سيقوم علي الحجار بغناء "على قد ماحبينا - زي الهوى - العروسة - يا أرضنا - ماتمنعوش الصادقين - أنا كنت عيدك - الليل وآخره - ريشة - النديم - الزين والزينة - في قلب الليل - مسألة مبدأ - لما الشتا يدق البيبان - تجيش نعيش - عارفة - بوابة الحلواني".

مسرح البالون مصر إيد واحدة حفل نصر أكتوبر حكاية شعب
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