أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية اليوم الجمعة، على أن يستمر هذا الارتفاع حتى غدٍ السبت، ليسود طقس حار على معظم المناطق، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن يعقب هذه الموجة الحارة انخفاض في درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 3 مايو، على أغلب الأنحاء.

كما أوضحت الأرصاد أن هذا الانخفاض سيصاحبه نشاط للرياح في عدد من المناطق.