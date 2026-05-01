بالأسماء.. حركة محليات محدودة بالمحافظات

كتب : محمد نصار , أحمد الجندي

03:25 م 01/05/2026

الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية

أجرت وزيرة التنمية المحلية، حركة تنقلات محدودة في مناصب سكرتيري العموم والمساعدين بخمس محافظات.

وحصل "مصراوي" على تفاصيل الحركة، والتي تضمنت ما يلي:

- إيهاب محمد رشاد مكاوي سكرتيراً عاماً لمحافظة جنوب سيناء، ومحمد منصور شعير سكرتيراً عاماً لمحافظة الغربية، إلى جانب نقل حسن محمد صفوت موافي لتولي منصب سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، وتعيين محمد صلاح جمعة سكرتيراً عاماً لمحافظة الإسكندرية، وخالد عبدالرؤوف عزت سكرتيراً عاماً لمحافظة أسيوط.

وتضمنت الحركة تعيين ياسر عبد الرحمن حماية سكرتيراً عاماً مساعداً بمحافظة جنوب سيناء، ومحمد عبدالسلام سليم سكرتيراً عاماً مساعداً بمحافظة أسيوط، ومحمود محمد عيسى سكرتيراً عاماً مساعداً بمحافظة الإسكندرية، ووائل محمد حمزة سكرتيراً عاماً مساعداً بمحافظة البحيرة، إضافة إلى تعيين محمد محمود بطيشة سكرتيراً عاماً مساعداً بمحافظة الشرقية.

حركة تنقلات الإدارة المحلية وزارة التنمية المحلية المحافظات المصرية

"بو وشلبي سولفان".. حكاية أجمل صداقة في عالم الكرتون
بعد تتويجها.. معلومات وصور عن الفائزة بلقب ملكة جمال العالم لاوس 2026
مصر للبترول تعلن أسعار زيوت المحركات الجديدة رسميًا في السوق المصري
عتاب على مضايقة طالبة .. طعنة "أصم" تشعل نار الانتقام بين جيران" أوسيم"
سعر الذهب اليوم في مصر يعود للانخفاض في منتصف تعاملات الجمعة
