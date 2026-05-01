أجرت وزيرة التنمية المحلية، حركة تنقلات محدودة في مناصب سكرتيري العموم والمساعدين بخمس محافظات.

وحصل "مصراوي" على تفاصيل الحركة، والتي تضمنت ما يلي:

- إيهاب محمد رشاد مكاوي سكرتيراً عاماً لمحافظة جنوب سيناء، ومحمد منصور شعير سكرتيراً عاماً لمحافظة الغربية، إلى جانب نقل حسن محمد صفوت موافي لتولي منصب سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، وتعيين محمد صلاح جمعة سكرتيراً عاماً لمحافظة الإسكندرية، وخالد عبدالرؤوف عزت سكرتيراً عاماً لمحافظة أسيوط.

وتضمنت الحركة تعيين ياسر عبد الرحمن حماية سكرتيراً عاماً مساعداً بمحافظة جنوب سيناء، ومحمد عبدالسلام سليم سكرتيراً عاماً مساعداً بمحافظة أسيوط، ومحمود محمد عيسى سكرتيراً عاماً مساعداً بمحافظة الإسكندرية، ووائل محمد حمزة سكرتيراً عاماً مساعداً بمحافظة البحيرة، إضافة إلى تعيين محمد محمود بطيشة سكرتيراً عاماً مساعداً بمحافظة الشرقية.