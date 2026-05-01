كرّم مؤتمر الإسكندرية السنوي للعمود الفقري، الدكتور حسين أبو الغيط، أستاذ جراحة العظام والعمود الفقري، عميد كلية طب البنين بجامعة الأزهر بالقاهرة، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، تقديرًا لعطائه المتميز.

وتقدمت كلية طب البنين بجامعة الأزهر بالقاهرة، ووكيليها ومديري المستشفيات ورؤسائ الأقسام، وجميع العاملين بالتهنئة للدكتور حسين أبو الغيط.

وتمنت الكلية، للدكتور حسين أبو الغيط، دوام التوفيق والنجاح في مسيرته التعليمية.

ويعد الدكتور حسين أبو الغيط عميد كلية الطب بالقاهرة من الأساتذة المتميزين في مجال جراحات العمود الفقري على مستوى العالم، وتلقى تعليمه الطبي في جامعات ألمانيا، وعاد إلى مصر وتدرج في العمل القيادي حتى أصبح عميدًا لكلية الطب، وتم انتخابه رئيسًا للجمعية المصرية لجراحة العمود الفقري، وهو من الكفاءات العلمية المتميزة على الصعيدين: المحلي، والدولي.

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أًصدر القرار رقم (3971) لسنة 2025م بشأن تشكيل اللجنة العليا لقانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، باختيار الدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية الطب للبنين بالقاهرة، عضوًا باللجنة ممثلًا للقطاع الطبي لجامعة الأزهر.