بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، صرف مقررات شهر مايو التموينية 2026 للمواطنين اعتبارًا من اليوم الجمعة 1 مايو 2026، عبر منافذ الصرف المعتمدة والمجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية وذلك بواقع ٥٠ جنيه لكل مواطن علي بطاقة التموين بحد أقصي ٤ أفراد على البطاقة و٢٥ جنيها بداية من الفرد الخامس.

ويأتي بدء الصرف مع ضخ الوزارة كميات إضافية من السلع الأساسية لضمان توافرها للمواطنين، خاصة مع زيادة الإقبال على السلع التموينية كل بداية شهر.

وكشف مصدر مسئول أن الوزارة قررت كذلك تحديث أسعار بعض السلع التموينية، حيث شملت التعديلات عددًا من أصناف البسكويت والمنتجات الغذائية، إذ تم رفع سعر بسكويت تومورووبور ليصبح 4.25 جنيه للمواطن بدلًا من 3.75 جنيه، كما تم تعديل سعر بسكويت يويوز ويفر إلى 3.25 جنيه بدلًا من 2.75 جنيه.

وأشار إلى زيادة سعر بسكويت يويوز سادة ليصل إلى 2.00 جنيه بدلًا من 1.50 جنيه، إلى جانب إدراج منتج جديد وهو بسكويت سولتى مملح بسعر 2.00 جنيه للمواطن، فضلًا عن تعديل سعر بار الحلاوة الطحينية (40 جم) ليصل إلى 4.50 جنيه بدلًا من 4.00 جنيه.

وأوضح المصدر أنه تم تعديل مواعيد تشغيل منظومة صرف التموين والاستبدال السلعى لتكون يوميًا من الساعة 10:00 صباحًا حتى 8:00 مساءً، بما يتيح مرونة أكبر للمواطنين فى الحصول على مستحقاتهم.