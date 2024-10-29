السفير التركي بالقاهرة: سيتم إنشاء منطقة صناعية تركية بالعاصمة الإدارية

كتبت- داليا الظنيني:

أكد صالح موطلو شن سفير تركيا في القاهرة، أن زيارات الرئيس السيسي والرئيس أردوغان، المتبادلة لهما أهمية سياسة قوية للعالم، كما أن الرئيس أردوغان كسر البروتوكول من أجل استقبال الرئيس السيسي في تركيا.

وأضاف صالح موطلو شن السفير التركي بالقاهرة، خلال حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، والمذاع على قناة "صدى البلد"، قائلًا: "الرئيس أردوغان يقدر ويحترم الرئيس السيسي، كما أن تركيا لديها مصانع في مصر حاليًا".

وتابع: "شركة تركية لديها أكثر من 10 مصانع في مصر، وسيتم إنشاء 5 آلاف مصنع تركي فى مصر بقدرة عمالة 25 ألف مواطن".

واكمل: "سيتم إنشاء منطقة صناعية تركية فى العاصمة الإدارية الجديدة، كما مصر شجعت المستثمرين الأتراك للقدوم إليها وقدمت حوافز قوية شجعت المستثمرين الأتراك على القدوم لمصر".

وأوضح، أن الدولة المصرية وفرت بنية تحتية على أعلى مستوى من أجل المستثمرين الأجانب، والدولة المصرية تقدم تيسيرات كبيرة من أجل جذب المستثمرين وشجعت الأتراك، وسيتم تبادل الخبرات بين مصر وتركيا في المجالات المختلفة.

وتابع: "وقعنا 17 إتفاقية بين مصر وتركيا في العديد من المجالات المختلفة، وسيتم التعاون بينهما في المجالات الثقافية المختلفة"، كما أننا اتفقنا على التعاون في مجالات التعليم المختلفة.