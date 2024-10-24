هيئة الدواء: انتهاء أزمة النواقص.. وهذا حجم المخزون الراهن

كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، إنه تم توفير جميع الأصناف الدوائية لكل المجموعات العلاجية، على رأسها المضادات الحيوية وأدوية الضغط في السوق المحلي منذ شهر يوليو الماضي وحتى الآن، مع انتهاء تلقي الهيئة أي شكاوى بشأنها.

وأعلنت الهيئة أن "مصر طوت صفحة النواقص، وبات هناك مخزون وطني لتأمين أدوية الضغط والمضادات الحيوية".

وقال رئيس هيئة الدواء المصرية في بيان اليوم، إنه بالنسبة للمضادات الحيوية تم ضخ ما يقرب من ٣ مليون عبوة من Augmentin 1 gm tab، واستمرار الإنتاج لكمية تزيد عن ٦٠٠ ألف عبوة، ومليون و٨٠٠ ألف عبوة من Clavimox 1 gm tab مع استمرار الإنتاج لكمية تزيد عن ١٨٠ ألف عبوة حاليًا، بالإضافة إلى تعزيز كميات تتخطى مليون و٧٥٠ ألف عبوة من Hibiotic 1 gm tablet وهناك أكثر من ٣٠٠ ألف عبوة تحت الإنتاج، وأكثر من مليون و٦٠٠ ألف عبوة من مستحضر Xithron 500 mg tablet (5 Tab).

وأضاف رئيس الهيئة أنه تم ضخ ما يزيد عن مليون عبوة من Megamox 1 gm، بالإضافة إلى كميات تتخطى ٨٠٠ ألف عبوة من Flumox 1 gm tab، وهناك ما يزيد عن ٢٠٠ ألف عبوة تحت الإنتاج، وضخ ما يزيد عن ٤٠٠ ألف عبوة من Curam 1 gm tablet، وهناك ٢٠٠ ألف عبوة تحت الإنتاج، وضخ ما يتخطى ٥ مليون عبوة من Cefotax 1 gm vial وهناك أكثر من مليون عبوة تحت الإنتاج، بالإضافة إلى كافة المثائل والبدائل لكافة أصناف المضادات الحيوية في السوق المحلي.

وتابع رئيس هيئة الدواء المصرية أنه بالنسبة لأدوية علاج الضغط المرتفع، تم ضخ ما يزيد عن 10 مليون عبوة من مستحضرات Concor بكافة تركيزاته، وهناك 3 مليون عبوة تحت الإنتاج، كما تم ضخ أكثر من مليون عبوة من مستحضر Bisocard بكافة تركيزاته، بالإضافة إلى 300 ألف عبوة تحت الإنتاج. كما تم توزيع حوالي مليون و200 ألف عبوة من Alkapress بتركيزاته، وما يقرب من 300 ألف عبوة تحت الإنتاج، بالإضافة إلى ضخ كميات تصل إلى مليون و500 ألف عبوة من مستحضرات Egypro وBistol بتركيزاتها.

وبالنسبة لمستحضرات علاج الضغط المنخفض، تم ضخ ما يقرب من 680 ألف عبوة من مستحضرات Corasore وVascon وMidodrine، بالإضافة إلى حوالي 550 ألف عبوة تحت الإنتاج من تلك المستحضرات.

من جانبه، أكد الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، أن كافة المستحضرات الخاصة بتلك المجموعات العلاجية تم توزيعها على كافة الصيدليات في جميع المحافظات، والتأكد من توافرها لدى كافة الموزعين على مستوى الجمهورية لضمان استمرار الإمدادات من تلك المستحضرات.

وأضاف مساعد رئيس الهيئة أنه تم توفير المواد الخام اللازمة لتصنيع كافة المضادات الحيوية وأدوية علاج الضغط في كافة المصانع المحلية، ومتابعة خطط وعمليات التصنيع المستمرة للتأكد من عدم تكرار أي نواقص من تلك المجموعات العلاجية، وتوفيرها أولًا بأول في الأسواق، مع استمرار المعدلات الطبيعية للتداول المحلي.

يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية لتوفير المستحضرات الدوائية من المجموعات العلاجية الهامة، حرصًا على صحة وسلامة المرضى، وتوفير احتياجاتهم الدوائية.