48 ساعة أمطار.. الأرصاد تعلن توقعات حالة الطقس حتى الاثنين المقبل

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كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الفترة المقبلة من غدٍ الأربعاء وحتى الاثنين من الأسبوع المقبل الموافق 28 أكتوبر الحالي.

وقالت الأرصاد، في بيان، إنه يوجد نشاط رياح على أغلب الأنحاء مما يساعد على تلطيف الأجواء نهارًا، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة.

ويسود طقس مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتوجد فرص أمطار خفيفة يومي الأربعاء 23 أكتوبر والخميس 24 أكتوبر على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

درجات الحرارة الأربعاء

- القاهرة والوجه البحري (عظمى 28 - صغرى 19)

- السواحل الشمالية (عظمى 26 - صغرى 21)

- جنوب سيناء (عظمى 30 - صغرى 22)

- شمال الصعيد (عظمى 29 - صغرى 18)

- جنوب الصعيد (عظمى 32 - صغرى 21)

درجات الحرارة الخميس

- القاهرة والوجه البحري (عظمى 28 - صغرى 18)

- السواحل الشمالية (عظمى 26 - صغرى 21)

- جنوب سيناء (عظمى 30 - صغرى 22)

- شمال الصعيد (عظمى 29 - صغرى 17)

- جنوب الصعيد (عظمى 32 - صغرى 21)

درجات الحرارة الجمعة

- القاهرة والوجه البحري (عظمى 28 - صغرى 18)

- السواحل الشمالية (عظمى 26 - صغرى 20)

- جنوب سيناء (عظمى 30 - صغرى 22)

- شمال الصعيد (عظمى 29 - صغرى 18)

- جنوب الصعيد (عظمى 32 - صغرى 20)



درجات الحرارة السبت

- القاهرة والوجه البحري (عظمى 29 - صغرى 19)

- السواحل الشمالية (عظمى 26 - صغرى 20)

- جنوب سيناء (عظمى 31 - صغرى 22)

- شمال الصعيد (عظمى 30 - صغرى 18)

- جنوب الصعيد (عظمى 32 - صغرى 20)

درجات الحرارة الأحد

- القاهرة والوجه البحري (عظمى 29 - صغرى 19)

- السواحل الشمالية (عظمى 26 - صغرى 21)

- جنوب سيناء (عظمى 31 - صغرى 21)

- شمال الصعيد (عظمى 30 - صغرى 18)

- جنوب الصعيد (عظمى 32 - صغرى 20)



درجات الحرارة الاثنين

- القاهرة والوجه البحري (عظمى 29 - صغرى 19)

- السواحل الشمالية (عظمى 26 - صغرى 20)

- جنوب سيناء (عظمى 31 - صغرى 21)

- شمال الصعيد (عظمى 30 - صغرى 17)