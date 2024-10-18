لميس الحديدي تعليقًا على بيان الأزهر: "المقاومة فكرة والفكرة لا تموت إلا بزوال الإحتلال"

كتب- أحمد عبدالمنعم:

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على بيان الأزهر الشريف، والذي نعى فيه شهداء المقاومة الفلسطينية.

وقالت "الحديدي" عبر حسابها الرسمي بمنصة "إكس": "يا أمةً تهزم نفسها قبل أن يهزمها أعداؤها.. تحيه لبيان الأزهر الشريف.. المقاومة فكرة والفكرة لا تموت إلا بزوال الإحتلال.. تحيه لأرواح الشهداء".

وكان الأزهر الشريف قد نعى اليوم الجمعة شهداء المقاومة الفلسطينية، الذين وصفهم بـ«الأبطال، الذين طالتهم يد صهيونية مجرمة، عاثت في أرضنا العربية فسادًا وإفساداً».

وأشار الأزهر، في بيان عبر حسابه بـ«فيسبوك»، إلى أن «شهداء المقاومة لم يكونوا إرهابيين كما يحاول العدو تصويرهم، بل كانوا مرابطين يدافعون عن أرضهم وحقهم المشروع، ومجاهدين أدخلوا الرعب في قلوب الاحتلال حتى نالوا الشهادة وهم يتصدون للعدوان».