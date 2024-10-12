محافظ القاهرة يشرح تفاصيل تنظيم المنتدى الحضري العالمي

كتب- محمد نصار:

استقبل إبراهيم صابر محافظ القاهرة, بديوان عام المحافظة، أنا كلوديا روسباخ، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لـ un-habitat، والسفير عاطف سالم سيد الأهل المنسق العام للمنتدى الحضري العالمي، والدكتورة رانيا هداية المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية un-habitat، وخيسوس سالسيدو منسق المنتدى الحضري العالمي بالمقر الرئيسي un-habitat، وأحمد رزق، مدير مكتب الهايبتات بالقاهرة، والوفد المرافق لهم، وأعضاء اللجنة التنسيقية لمنتدى القاهرة الحضري العالمي 2024.

وأكد محافظ القاهرة، أهمية المنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه القاهرة في نوفمبر المقبل، والذي يعد ثاني أهم حدث عالمي على أجندة الأمم المتحدة بعد قمة المناخ، مشيرا إلى أن استضافة مصر للمنتدى فرصة لتقديم رؤيتها للتنمية الحضرية، ونموذجها الفريد في مواجهة العشوائيات والقضاء عليها، وتخطيط المدن، وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، وعدد كبير من المدن الذكية الجديدة، والنهضة التي حققتها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن نقل الوزارات للعاصمة الإدارية أسهم في تخفيف العبء على العاصمة ومكن من الاستفادة من أماكن هذه الوزارات وإعادة استغلالها، كما حمت شبكة الطرق التي أقامتها الدولة المصرية العاصمة من التحول لجراج كبير، مشيرًا إلى أنه تم عمل دراسة بين البنك الدولي ومؤسسة جايكا اليابانية وأظهرت هذه الدراسة أن مصر تخسر ٢ مليار دولار سنويا بسبب العبء المروري وبناء عليه قامت القيادة السياسية بعمل تطوير للطرق ورفع البنية التحتية وتزويد الطرق بالرقعة الخضراء.

ولفت محافظ القاهرة، إلى أن محافظة القاهرة قامت ببذل قصارى جهدها لتوفير حياة كريمة للمواطنين ونقلهم إلى أماكن ليس بها خطوره.

كما أكد محافظ القاهرة، أن المحافظة تقوم بعمل نقل مستدام وتحويل وسائل المواصلات للطاقة النظيفة، كما تم إقامة مشروع كايرو بايك الذي ضم ٢٥٠ دراجة في مرحلته الأولى وجار التوسع به.

وأشار محافظ القاهرة، إلى حرص الحكومة المصرية، بجميع وزارتها وهيئاتها، على الإعداد الجيد للدورة القادمة من المنتدى الحضري، ليخرج بالصورة التي تليق بالدولة المصرية خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته مصر خلال استضافة قمة المناخ بشرم الشيخ، ليضاف إلى رصيدها الحضاري والعمراني محليًا وإقليميًا وعالميًا.

واستعرض محافظ القاهرة، خلال اللقاء استعدادات المحافظة للمنتدى والتي ستوفر 110 أتوبيسات صديق للبيئة من هيئة النقل العام منهم 15 أتوبيسا كهربيا مجهز لخدمة ذوي الهمم، و30 أتوبيسا من شركة مواصلات مصر لنقل زوار المنتدى، مع إقامة جراجين لاستيعاب سيارات ضيوف المنتدى.

وأشار محافظ القاهرة، إلى وجود حملة ترويجية للتعريف بالمنتدى منتشرة بكافة شوارع وميادين القاهرة، وتوجد 21 شاشة إلكترونية تعرض برنامج المنتدى، كما سيتم تسيير 3 أتوبيسات مكشوفة طوال أيام المنتدى.

وأضاف محافظ القاهرة، أنه سيتم إقامة سباق دراجات بمنطقة القاهرة الخديوية بداية من ديوان محافظة القاهرة وصولًا إلى دار الأوبرا المصرية بمشاركة وزارة الشباب والرياضة، وكايرو بايك، كما سيتم تنظيم زيارة لمنطقة الأسمرات والحديث عن جهود الدولة لتطوير المناطق العشوائية، وعرض تجربة التمكين الاقتصادي للسيدات في المدينة.

ولفت محافظ القاهرة، إلى أنه سيتم افتتاح حديقة الأندلس بعد تطويرها بحضور رئيس الوزراء، وتنظيم زيارة لحديقة الأزهر وإقامة معرض للحرف التراثية، كما سيتم تنظيم زيارة لشارع المعز وخان الخليلي، وقرية الفواخير، ومجمع الأديان مع شرح لأهم المعالم التاريخية.

وأعربت أنا كلوديا روسباخ، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لـ un-habitat عن تقديرها للجهود المبذولة من محافظة القاهرة والدولة المصرية في التحضير المتميز للمنتدى خاصة الطرق ووسائل النقل، والدعم اللوجستي الكبير المقدم.

وأضافت أنها استشعرت تأثير التطوير العمراني الذي حدث بالقاهرة خاصة في مجال التعامل مع المناطق العشوائية.

وأكد أعضاء الوفد، أن القاهرة كانت الاختيار الأفضل الذي قُدم للأمم المتحدة، حيث تتفق مع معايير مرتبطة بقدرة الدولة على الاستضافة، وإمكانات الإعاشة والتنقل واللوجستيات، بالإضافة إلى سابقة تنظيمها لمؤتمرات على نفس المستوى والأهمية، معربين عن سعادتهم للتواجد في مدينة تحمل بين جنباتها عراقة الماضي والحاضر.