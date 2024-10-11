بالصور.. "القومي للمرأة" يشارك في فعاليات اليوم العالمي للفتاة



كتبت- نور العمروسي:

شارك المجلس القومي للمرأة في الفعاليات التى نظمها صندوق الأمم المتحدة للسكان تزامنًا مع اليوم العالمي للفتاة.

وشارك المجلس في فعاليات الجلسة الأولى التي جاءت بعنوان "الأصول الرقمية للفتيات المراهقات" وناقشت عدد من القضايا من بينها دور المؤسسات المعنية في نشر التوعية التكنولوجية للفتيات.

وخلال الجلسة أوضحت شيرين ماهر منسقة برنامج نورة بالمجلس والذي يأتي ضمن الإطار الوطني للإستثمار في الفتيات تحت رعاية انتصار السيسي أن البرنامج يستهدف تزويد الفتيات بالمهارات الحياتية اللازمة من أجل ضمان مستقبل أفضل لهن ويستهدف الفتيات من عمر 10-14 سنة مؤكدة على ضرورة بذل المزيد من الجهود لمحو الأمية الرقمية لدى الفتيات وتوفير بيئة تكنولوجية آمنة لهن.

كما شارك المجلس في فعاليات الجلسة الثانية والتي جاءت تحت عنوان " ختان الإناث تجارب حقيقية ومبادرات مجتمعية ودينية" حيث استعرضت الأستاذة ياسمين قرطام مدير عام الإدارة العامة لحملات التوعية جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة منذ انشائها عام ٢٠١٩ والتي من بينها تنظيم العديد من الحملات منها حملات طرق الأبواب بعنوان احميها من الختان لتوعية المجتمع بمخاطر هذه القضية من الناحية الطبية والقانونية.

وأضافت، أن المجلس استعان برجال الدين من الأزهر والكنيسة من أجل نشر التوعية الدينية بمخاطر الختان وهو ما لاقى تأثيراً كبيراً في القرى والمدن المختلفة على إمتداد محافظات مصر.

كما أكدت على أن المجلس قد خصص الرقم الساخن15115 بمكتب شكاوى المرأة لتقديم المساعدة اللازمة للفتيات المتضررات، كما شارك المجلس أيضا بمعرض صور تعكس قصص نجاح فتيات برنامج نورة بمحافظتى سوهاج وأسيوط ممن ساهم البرنامج فى تغيير شخصياتهن وحياتهن وتنمية مهاراتهن كما تضمن المعرض صور لمجموعة من ميسرات البرنامج وأسر الفتيات.

و قام بالتقاط الصور فريق التصوير بالادارة العامة للاعلام بالمجلس كل من الأستاذة إسراء ايهاب المعتز والأستاذة معالى مجدى والأستاذ محمود المصري والأستاذ أسامة مجدي.

تجدر الإشارة إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت قرارها 66/170 لإعلان يوم 11 أكتوبر من كل عام باعتباره اليوم الدولي للطفلة وذلك للاعتراف بحقوق الفتيات وبالتحديات الفريدة التي تواجهها الفتيات في جميع أنحاء العالم، ويهدف إلى تركيز الإهتمام على الحاجة إلى التصدي للتحديات التي تواجهها الفتيات وتعزيز تمكين الفتيات وإحقاق حقوق الإنسان المكفولة لهن.