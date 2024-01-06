السيسي يهنئ البابا تواضروس والأقباط بمناسبة عيد الميلاد



كتب- إسلام لطفي:

قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، التهنئة للبابا تواضروس الثاني بطريرك الكرازة المرقسية والأقباط بعيد الميلاد المجيد، بعد وصوله إلى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الجديدة.



ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم السبت، كاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الجديدة، لتهنئة الأقباط والبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعيد الميلاد المجيد.

وكان قد بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببرقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.



وقال الرئيس في في نص البرقية: قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يسرني، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، أن أبعث إلى قداستكم وإلى جميع إخواننا الأقباط بأخلص التهاني القلبية وأصدق التمنيات بعيد سعيد، وأن يعيده الله عليكم بكل الخير والسعادة.



وأضاف: اغتنم هذه المناسبة الطيبة لكي أشيد بقوة التلاحم والترابط بين أبناء مصر -مسلمين وأقباط- في مسيرتنا نحو المستقبل المنشود لهذا الوطن العزيز، فمصر، هي مهد الرسالات السماوية، وهو ما كان وسيظل مصدر الإعزاز لهذا البلد العظيم على مر التاريخ.



وتابع: رسالتنا لأجيالنا الحالية والقادمة أن وحدتنا الوطنية هي ركيزتنا الرئيسية للتنمية والتقدم، وتماسك النسيج الوطني لهذا الشعب العظيم هو درعه الحامي وحصنه المنيع، فالوطن في حاجة لتضافر جهود جميع أبنائه وهو يعبر مرحلة التطوير والبناء من أجل أن يعبر لغد أفضل وغد مشرق لأبنائنا.



واختتم الرئيس برقية التهنئة، بقوله: أدعو الله تعالى أن يرعى مصر، ويحفظ أهلها، وينعم عليها بدوام الأمن والرقي والازدهار، ومع بدء العام الجديد، أتمنى لجميع الأخوة الأقباط عامًا مليئًا بالنجاح والتوفيق تتحقق فيه آمالهم وطموحاتهم، ولمصر العزيزة ولكل أبنائها دوام الرفعة والتقدم والرخاء.