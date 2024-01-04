منى الشاذلي: لم أتخيل أن أصبح مذيعة.. والسبب زميلتي

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الإعلامية منى الشاذلي، إنها كانت تتمنى أن تصبح طبيبة وليس إعلامية، لكن في الوقت ذاته كانت تشارك دوماً في الإذاعة المدرسة.

وتابعت: حين درست الإعلام بالجامعة الأمريكية كنت أقدم الحفلات والفعاليات الطلابية، ولم أتخيل أن أصبح مذيعة، بل أردت التخرج ثم العمل في إحدى شركات الإعلام الكبرى".

وقالت الشاذلي خلال حوارها ببرنامج ABtalks، مع الإعلامي أنس بوخش:" حينما كنت في عامي الدراسي الأخير، وتحديداً قبل 6 أشهر من التخرج، أخبرتني زميلة بأنها تتلقى تدريباً في شبكة قنوات جديدة اسمها art، وسيختارون مذيعين ومذيعات، وأخبرتني بأنني أصلح لأ كون مذيعة، بل وسأحقق نجاحاً كبيراً.

وتابعت:"رفضت التقديم، لكن مع إلحاح زميلتي قررت أن أحضر معهم يوماً لعمل تقرير تنشره في الجامعة عن هذا التدريب، وبالفعل ذهبت وجلست بعيداً بعض الشيء لتدوين الملاحظات، ووقتها قرر المدرب أن يسأل عدة أسئلة في مجالات متنوعة، فلم يجب أحد غيري".