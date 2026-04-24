إعلان

بعد ساعات من الأول.. زلزال جديد يضرب شمال مرسى مطروح

كتب : أحمد الجندي

12:43 م 24/04/2026

زلزال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بياناً رسمياً، أعلن فيه تسجيل هزة أرضية بمحطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة له، وذلك يوم الجمعة 24 أبريل 2026.

وأوضح البيان أن الهزة وقعت على بعد 407 كيلومتر شمال مرسى مطروح، وبلغت قوتها 5 درجات على مقياس ريختر، حيث سجلت في تمام الساعة 10:58:19 صباحاً بالتوقيت المحلي.

وأشار المعهد إلى أن بيانات الهزة الأرضية جاءت عند خط عرض 34.90 شمالاً وخط طول 26.23 شرقاً، وعلى عمق 26.78 كيلومتر.

وأكد البيان أنه لم يرد إلى المعهد أي بلاغات تفيد بالشعور بالهزة أو وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الهزات الأرضية معهد الفلك مرسى مطروح زلزال

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

