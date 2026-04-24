وزارة الأوقاف تشارك في ورشة لتعزيز قيم المواطنة والتعددية الثقافية

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

11:38 ص 24/04/2026

شاركت وزارة الأوقاف في ورشة عمل بعنوان: "المواطنة والتعددية الثقافية"، وذلك ضمن برنامج "سفراء السلام" بمحافظة القاهرة، برعاية الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، وتوجيهات الدكتور السيد حسين عبد الباري - رئيس قطاع الشئون الدينية، وبالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية، في إطار جهود الوزارة لتعزيز دور القيادات الدينية في نشر ثقافة السلام المجتمعي وترسيخ قيم المواطنة.

وشهدت الورشة مشاركة فاعلة من واعظات وزارة الأوقاف بالقاهرة، إلى جانب نخبة من الأئمة، فضلاً عن مشاركة عدد من القساوسة والراهبات والخادمات، بما يعكس روح التعاون والتكامل بين مختلف القيادات الدينية، حيث عُقدت فعاليات الورشة بمقر الهيئة القبطية الإنجيلية في أجواء حوارية بنّاءة تسودها روح التفاهم والتقدير المتبادل.

وتناولت الورشة التي قدمها كل من: الدكتورة سامية قدريو، والدكتور مينا مجدي، عددًا من المحاور المهمة، من بينها مفهوم المواطنة وأنواعها، ودور وسائل التواصل الاجتماعي في تشكيل الوعي المجتمعي، وشهدت الفعاليات مناقشات موسعة أسفرت عن طرح عدد من الأفكار والمبادرات المجتمعية الفاعلة التي تستهدف دعم التماسك المجتمعي وتعزيز ثقافة الحوار والتعايش السلمي.

وفي الختام، أكد المشاركون أهمية استمرار هذه اللقاءات الحوارية التي تسهم في ترسيخ قيم المواطنة، وتعزيز ثقافة التعايش والسلام، وتوحيد الجهود لخدمة المجتمع، بما يعكس الصورة الحضارية للمجتمع المصري القائم على الاحترام المتبادل والتكامل بين جميع مكوناته.

