يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا، وذلك للمشاركة في اجتماع تشاوري بين قادة عدد من الدول العربية ودول ومؤسسات الاتحاد الأوروبي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مشاركة الرئيس في الاجتماع جاءت بدعوة من الرئيس نيكوس كريستودوليدس، رئيس جمهورية قبرص، وأنطونيو كوستا، رئيس المجلس الأوروبي، وذلك في إطار التشاور القائم بين دول المنطقة والاتحاد الأوروبي حول التطورات الجيوسياسية الراهنة ومستجدات مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أنه من المقرر أن يُلقي الرئيس كلمة خلال الاجتماع يستعرض فيها سيادته رؤية مصر لسبل تحقيق التهدئة والاستقرار الإقليمي والدولي وتعزيز التعاون بين دول المنطقة ودول الاتحاد الأوروبي، كما سيعقد الرئيس عددًا من المقابلات الثنائية على هامش أعمال الاجتماع التشاوري.