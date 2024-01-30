شعبة الأجهزة الكهربائية بالجيزة: أزمة التسعير في مصر ليس لها علاقة بالدولار

كتب- حسن مرسي:

أكد جورج زكريا سدرة، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرف التجارية في الجيزة، أن لديه في الشعبة 2400 تاجر أجهزة كهربائية ولا ينكرون وجود تجار تقوم برفع أسعار الأجهزة، موضحا أن التاجر الطبيعي يزيد في هامش ربحه فقط وهناك تاجر يتلاعب مع المستهلك لكن سعر السلعة محدد.



وأشار جورج زكريا سدرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، مع الاعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، إلى أن بعض شركات الأجهزة الكهربائية سببت حالة من الأزمة، قائلا: "الشركات بقالها شهر مش بتورد للتجار أجهزة وبتطلع بالقطع والاتنين والتلاتة، الشركات بتعطي الهايبرات بضائع بكثرة وده أثر على التجار".



وتابع: "أزمة التسعير في مصر ليس لها علاقة بالدولار وإنما جشع التجار، وناشدت التجار على الجروبات بأن يكونوا رحماء بالناس في هامش الربح، كفاية الربح 5% ودي نسبة مربحة جدا".

وأكد جورج زكريا سدرة، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرف التجارية في الجيزة، أن المستهلك هو سبب ظهور ظاهرة الأوفر برايس وليس البائع بسبب الإلحاح الحصول على الأجهزة غير المتوفرة وعرض دفع سعر زائد.