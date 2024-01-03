لطلاب الجامعات.. طريقة الحصول على تمويل للشركات الناشئة يصل إلى 500 ألف جنيه

كتب - عمر كامل:

هل أنت طالب أو باحث جامعي وترغب مع فريقك في تطوير فكرتك إلى نموذج عمل حقيقي، وإنشاء شركة ناشئة؟.. بهذا التساؤل بدأ صندوق راعية المبتكرين التابع لوزارة التعليم العالي الإعلان عن تفاصيل برنامج أولمبياد الشركات الناشئة Startup Olympicsهو فرصتك.

ويستهدف البرنامج طلاب وباحثي الجامعات المصرية، الذين لديهم أفكار ابتكارية، ويرغبون في تطويرها إلى نموذج عمل حقيقي، وإنشاء شركة ناشئة.

تشمل مزايا المشاركة في برنامج أولمبياد الشركات الناشئة تمويل الشركات الفائزة بـ500 ألف جنيه و خدمات قيمتها 500 ألف جنيه بالإضافة إلى المشاركة في برنامج GenZ التلفزيوني، التدريب والتوجيه من رواد الأعمال والمستثمرين ذوي الخبرة، وإمكانية الوصول إلى شبكة من المستثمرين وأصحاب الأعمال، إبراز مجهودات فريقك إعلاميا.

ويمكن للراغبين في المشاركة في برنامج أولمبياد الشركات الناشئة الضغط هنا.

وأوضح صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ أن الموعد النهائي للتقديم 4 يناير 2024.