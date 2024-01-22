الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة ما بين 4 إلى 5 درجات

كتب- حسن مرسي:

حذرت الدكتورة إيمان شاكر، مديرة مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد حتى يوم السبت المقبل.

وقالت شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، إن البلاد تتأثر غدًا، بمنخفض جوي متعمق على سطح البحر المتوسط يصاحبه بعض التقلبات الجوية.

وأشارت مديرة مركز الاستشعار عن بُعد، إلى انخفاض درجات الحرارة بمعدل يتراوح ما بين 4 إلى 5 درجات، موضحة أن العظمى على القاهرة اليوم سجلت 20 درجة، بينما تصل إلى 18 و19 درجة غد الثلاثاء.

ونوهت الدكتورة إيمان شاكر، بأن السرعات العالية للرياح تزيد من الإحساس بالبرودة نهارًا وليلًا، كما تعمل على إثارة الرمال والأتربة على الطرق الصحراوية والمكشوفة وانخفاض الرؤية الأفقية بها.

وذكرت أن الأمطار متفاوتة الشدة تبدأ غدًا على محافظة مطروح، ثم تمتد إلى الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ وباقي محافظات الوجه البحري، لافتة إلى أن فرصها خفيفة على القاهرة الكبرى.

وأوضحت أن فرص الأمطار تتراوح ما بين متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وتمتد إلى القاهرة الكبرى والمناطق الداخلية الثلاثاء.

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