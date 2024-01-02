رفع السن والنزول بالتقدير.. تفاصيل مسابقة تعيين أئمة وعمال مساجد 2024

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

يبدأ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، نهاية يناير الجاري، تلقي أوراق الراغبين في العمل بنظام التعاقد في وظيفة إمام وخطيب ومدرس وعامل مسجد بوزارة الأوقاف.

وأعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الاتفاق بين الوزارة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على فتح باب التقدم لوظيفة ١٠٠٠ عامل و ١٠٠٠ إمام آخر يناير ٢٠٢٤ م.

وأعلنت وزارة الأوقاف، رفع سن المتقدمين لوظيفة إمام وخطيب وعامل مسجد إلى 40 عاما بدلا من 30 و 35، مع السماح للحاصلين على تقدير مقبول من التخصصات الأزهرية المناسبة بالتقدم في إعلان الأئمة، على أن تكون العبرة بالكفاءة.

وتعد هذه هي المسابقة الثالثة من نوعها، بعد المسابقتين التي عقدتهما وزارة الأوقاف بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عامي 2021 و 2022، لتعيين أربعة آلاف إمام وأربعة آلاف عامل مسجد.

وينشر "مصراوي" تفاصيل المسابقة الجديدة على النحو التالي:

- يفتح باب التقديم للمسابقة نهاية يناير الجاري عبر بوابة الوظائف الحكومية.

أولا.. شروط التقدم لمسابقة الأئمة:

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عامًا.

- مؤهل عال أزهري مناسب.

- ألا يقل التقدير العام التراكمي للمتقدم عن (جيد).

- إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي (وجهان) .

- إرفاق صورة من صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (وجهان) .

- شهادة التأهيل (بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة).

- صورة المؤهل.

- صورة المؤهل الأعلى إن وجد.

- صورة من شهادة الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة.

ثانيًا - العمال:

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عامًا .

- مؤهل أقل من المتوسط (إعدادية عامة - إعدادية أزهرية) .

- إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي (وجهان) .

- إرفاق صورة من صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (وجهان)

- صورة من شهادة الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة .

- شهادة التأهيل (بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة) .

- صورة المؤهل.

- يفتح باب التقدم للمسابقة في نهاية يناير الجاري.

ثالثا - طبيعة الاختبارات:

تعقد اختبارات الأئمة فيما يلي:

- الكفايات السلوكية تنقسم إلى جدارات ووضعها علم الاجتماع.

- المهارات العقلية.

- الكفايات الوظيفية وضعها أساتذة علم النفس، للقيام بوظيفة إمام وخطيب ومدرس

- الكفايات اللغوية والمعرفية اللغة العربية وأحد اللغات والحاسب الآلي والمعرفة العامة "المشروعات الكبرى".

- أسئلة في "الفقه -للتجديد- التفسير- القرآن- الثقافة الإسلامية"