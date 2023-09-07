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السبت.. انطلاق الموسم 65 للسيمفونى بالأوبرا بمختارات كلاسيكية

09:25 م الخميس 07 سبتمبر 2023
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    السبت.. انطلاق الموسم 65 للسيمفونى بالأوبرا بمختارات كلاسيكية (3)
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    السبت.. انطلاق الموسم 65 للسيمفونى بالأوبرا بمختارات كلاسيكية (1)
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كتب- محمد شاكر:

ينطلق الموسم الفنى الجديد لأوركسترا القاهرة السيمفوني والذى يحمل الرقم 65 بحفل يقام تحت عنوان سيمفونيات عظيمة ويقوده المايسترو أحمد الصعيدى ويشارك خلاله عازف الفيولينة حسن معتز وذلك فى الثامنة والنصف مساء السبت 9 سبتمبر علي المسرح الكبير.

يتضمن البرنامج مختارات من أهم الأعمال الكلاسيكية العالمية لكبار المؤلفين منها افتتاحية كليوباترا لـ سيماروزا ، كونشيرتو التشيللو والأوركسترا لـ ديفورجاك والسيمفونية السابعة لـ بيتهوڤن.

الجدير بالذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني تأسس عام 1959 على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور، ومنذ هذا التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال استضافة اشهر الموسيقيين فى العالم ،كما يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة فى الاعلان عن أنفسهم، وعلى مدار تاريخه نجح فى ضم مؤلفات عالمية الى ريبرتواره الفنى، كما نظم العديد من ورش العمل لمدربين دوليين هذا إلى جانب جولات فنية ناجحة في أرجاء العالم.

سوق مصراوى

أوركسترا القاهرة السيمفوني المايسترو أحمد الصعيدى بيتهو?ن المسرح الكبير

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