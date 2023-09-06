شديد الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء (37 بالقاهرة)
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القاهرة - أ ش أ:
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الأربعاء، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية.
بينما يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن لقناة،ـ وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 37 27
العاصمة الإدارية 37 26
6 أكتوبر 37 26
بنهــــا 37 26
دمنهور 36 26
وادي النطرون 36 26
كفر الشيخ 36 24
المنصورة 37 25
الزقازيق 37 26
شبين الكوم 37 26
طنطا 36 27
دمياط 35 25
بورسعيد 34 25
الإسماعيلية 38 24
السويس 38 24
العريش 35 24
رفح 34 24
رأس سدر 37 25
نخل 34 18
كاترين 31 17
الطور 39 25
طابا 36 26
شرم الشيخ 40 27
الإسكندرية 35 24
العلمين الجديدة 34 23
مطروح 33 23
السلوم 33 24
سيوة 36 22
رأس غارب 38 27
الغردقة 40 27
سفاجا 39 29
مرسى علم 39 27
شلاتين 39 29
حلايب 35 28
أبو رماد 36 29
رأس حدربة 35 29
الفيوم 39 22
بني سويف 39 22
المنيا 40 21
أسيوط 41 23
سوهاج 42 25
قنا 43 25
الأقصر 43 24
أسوان 44 27
الوادي الجديد 42 25
أبوسمبل 44 28
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