الطرق والكباري: هبوط جزئي محدود في بلاطة كوبري بنها على النيل
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كتب- محمد نصار:
أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري عن حدوث هبوط جزئي محدود في البلاطة العلوية لكوبري بنها على النيل بطريق القاهرة/ الإسكندرية الزراعي في الاتجاه القادم من الإسكندرية إلى القاهرة والذي تم إنشاؤه عام 1992.
قالت الهيئة، في بيان، اليوم الأحد، إنه على الفور تم الدفع بفرق الصيانة للبدء في الإصلاحات اللازمة كما تم التنسيق مع الإدارة العامة للمرور لعمل التحويلات المرورية اللازمة لضمان سيولة الحركة المرورية في نطاق الكوبري.
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