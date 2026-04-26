أتاحت وزارة الداخلية خدمة استخراج صحيفة الحالة الجنائية "فيش وتشبيه" لعام 2026 إلكترونيًا، إلى جانب إمكانية الحصول عليها من أقسام الشرطة ومكاتب البريد، في إطار التيسير على المواطنين.

استخدامات الفيش الجنائي

تُستخدم صحيفة الحالة الجنائية في العديد من المعاملات الرسمية، أبرزها التوظيف داخل وخارج البلاد، والسفر، واستخراج تراخيص مزاولة المهن.

شروط استخراج الفيش

حددت وزارة الداخلية عددًا من الشروط، أبرزها أن يتقدم المواطن بنفسه، مع تقديم بطاقة رقم قومي سارية، وألا يتم تسليم الصحيفة إلا لصاحبها داخل مصر، مع ضرورة تسجيل البصمات وسداد الرسوم.

الأوراق المطلوبة

تشمل الأوراق بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، وشهادة ميلاد لمن هم دون 15 عامًا، وبطاقة إقامة للأجانب.

خطوات الاستخراج أونلاين

يتم الدخول إلى موقع وزارة الداخلية، ثم اختيار "الأدلة الجنائية"، وإنشاء حساب أو تسجيل الدخول، واختيار "صحيفة الحالة الجنائية المميكنة"، واستكمال البيانات وسداد الرسوم إلكترونيًا، ليتم إرسال الطلب عبر البريد.

الأسعار ومدة التنفيذ

تبدأ رسوم الفيش العادي من نحو 75 جنيهًا، ويُسلم خلال 4 إلى 5 أيام، بينما يتراوح الفيش المستعجل بين 100 و150 جنيهًا، ويُسلم خلال 24 إلى 72 ساعة.

مدة الصلاحية

تبلغ صلاحية الفيش الجنائي 3 أشهر من تاريخ إصداره، ويكون موجهًا لجهة واحدة فقط.

