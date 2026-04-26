قال بيان صادر عن وزارة الطيران المدني المصرية، إنها بالتعاون مع شركاتها التابعة وكافة الجهات المعنية، تواصل تنفيذ خطة استراتيجية متكاملة استعدادًا لموسم حج 1447هـ / 2026م، بهدف ضمان تقديم تجربة سفر آمنة وميسّرة ومتميزة لضيوف الرحمن، بما يعكس حرص الدولة على توظيف كافة الإمكانات البشرية والتقنية والفنية لضمان انسيابية الحركة الجوية ورفع كفاءة تشغيل المطارات، مع التركيز على راحة الحجاج واحتياجات كبار السن وذوي الهمم.

خريطة الجسر الجوي: 277 رحلة لمصر للطيران وجدول زمني دقيق لمرحلتي الذهاب والعودة

بحسب وزارة الطيران المدني، تعتمد الخطة على أعلى المعايير التشغيلية الدولية، مع تعزيز التنسيق بين الوزارات والأجهزة المعنية والتعاون الوثيق مع السلطات السعودية، لضمان انتظام رحلات الذهاب والعودة ومعالجة أي تحديات تشغيلية طارئة بكفاءة عالية، بما يعكس التزام وزارة الطيران المدني بالتميز في تقديم الخدمات ورفع جودة الرعاية، وتعزيز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا في تنظيم وإدارة مواسم الحج.

وفي هذا السياق، أعلنت شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، عن تشغيل 277 رحلة في مرحلة الذهاب، بواقع 127 رحلة إلى المدينة المنورة و150 رحلة إلى جدة، لنقل نحو 62,600 حاج، موزعين على قرعة وزارة الداخلية وحج التضامن والسياحة والترانزيت وحج الشارتر وحجاج الأفراد، مع توقع وصول إجمالي عدد الحجاج إلى نحو 67 ألف حاج.

كما أوضحت الشركة أنه سيتم إصدار التذاكر عبر منافذ البيع المخصصة خلال الفترة من 20 أبريل 2026 حتى 21 مايو 2026، من خلال عدة مقرات تشمل إدارة الحج والعمرة بشبرا، والإدارة العامة للشئون الإدارية بوزارة الداخلية بالعباسية، والمؤسسة القومية للحج بوزارة التضامن بالعجوزة، مع بدء إصدار التذاكر فعليًا منذ 18 أبريل 2026.

وتشمل مرحلة الذهاب، تشغيل الرحلات إلى المدينة المنورة اعتبارًا من 4 مايو حتى 21 مايو 2026، وإلى جدة من 7 مايو حتى 21 مايو 2026، بالتنسيق مع الجهات المنظمة للحج لضمان انسيابية التشغيل.

التجهيزات الميدانية: خيام مكيفة ومنظومات أمنية متطورة بالصالة الموسمية

أكدت مصر للطيران، على صعيد التجهيزات التشغيلية، جاهزية الصالة الموسمية بالكامل لاستقبال الحجاج، مع عقد اجتماعات تنسيقية مع الجهات المعنية بمطار القاهرة لضمان توفير القوى البشرية والمعدات اللازمة، إلى جانب تطبيق خدمة "مسافر بلا حقيبة" لأول مرة من مطار جدة، بهدف التيسير على الحجاج وتسليم الحقائب إلى مقار الإقامة.

كما أكدت من جاهزية الصالة الموسمية ومراجعة كافة الإجراءات لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، بما يضمن توفير سبل الراحة لهم وتقديم أفضل الخدمات خلال مرحلة السفر، وتم عقد اجتماع تنسيقي مع جميع الجهات العاملة في مطار القاهرة؛ للتأكيد على توفير الأعداد المطلوبة من الأفراد والمعدات اللازمة، بما يضمن تيسير حركة الحجاج منذ وصولهم وحتى إقلاع الرحلات في مواعيدها المحددة دون أي معوقات.

أطقم الجوازات والصحة تباشر مهامها على متن الطائرات

تم اعتماد سفر ضباط الجوازات وأطباء الحجر الصحي، في إطار التنظيم التشغيلي، على رحلات مصر للطيران خلال مرحلة العودة، وذلك لإنهاء إجراءات وصول الحجاج إلى جمهورية مصر العربية بعد أداء المناسك بسهولة ويسر، وتم توفير الأعداد اللازمة من ضباط الحركة وكافة الجهات المعاونة بمصر للطيران، لخدمة الحجاج أثناء السفر من مصر، وكذلك خلال وصولهم إلى مطاري جدة والمدينة المنورة، بما يضمن انسيابية الإجراءات في مختلف مراحل الرحلة.

وعُقدت عدة اجتماعات تنسيقية مع الجهات المنظمة للحج، من بينها وزارة الداخلية ووزارة التضامن، بالإضافة إلى وكيل الخدمة في جدة والمدينة المنورة، وذلك لتنفيذ متطلبات خدمة "مسافر بلا حقيبة" التي سيتم تطبيقها لأول مرة من مطار جدة، بعد نجاحها في مطار المدينة المنورة، بهدف التيسير على الحجاج وإيصال حقائبهم إلى مقار إقامتهم فور الوصول، ثم استلامها لاحقًا من مقار الإقامة بعد أداء المناسك استعدادًا لرحلة العودة إلى جمهورية مصر العربية.

كما تتضمن الاستعدادات إنشاء خيمة مكيفة بمساحة 1000 متر مربع أمام الصالة الموسمية لاستيعاب 500 راكب، مجهزة بكافة الخدمات، إلى جانب تخصيص مناطق لفرز الحقائب ومخازن مؤمنة وممرات تنظيمية، وتوفير خدمات إنترنت مجانية، مع دعم طبي وأمني شامل على مدار الساعة.

كما تم تخصيص منطقة لفرز الحقائب خلف مبنى "أهلاً" لحقائب الترانزيت، مع تأمينها بالكامل بكاميرات مراقبة (CCTV) وأنظمة حماية مدنية، إلى جانب توفير مخزن مجهز داخل الصالة الموسمية، وتخصيص عمال تحميل مخصصين لرحلات الحج فقط.

وشملت التجهيزات كذلك تخصيص ممرات لعربات "خدم نفسك"، وتنظيم حركة دخول وخروج الأتوبيسات وفق جداول الرحلات، بما يضمن تقليل التكدس وتحسين السيولة التشغيلية.

التيسيرات التشغيلية للركاب

تم فتح كاونترات الوزن قبل إقلاع الرحلات بـ4 ساعات لتفادي التكدس، مع تخصيص بوابتي (1 و2) في مبنى الركاب رقم (2) لخدمة الحجاج، إلى جانب وضع لوحات إرشادية واضحة لتسهيل الحركة داخل المطار.

كما سيتم تحسين جودة الخدمة من خلال إنهاء إجراءات الحجاج على متن الطائرات في رحلات العودة، مع توزيع كروت الوصول قبل الهبوط، إضافة إلى توفير خدمة الإنترنت المجاني (Wi-Fi) داخل الصالة الموسمية طوال فترة الموسم.

وتشمل الخطة توفير سيارات إسعاف وأطقم طبية من الحجر الصحي ووسائل إطفاء تعمل على مدار 24 ساعة، إلى جانب التزام شركات الطيران بتوفير وصيانة الكراسي المتحركة لخدمة كبار السن وذوي الهمم.

رفع كفاءة التشغيل والتنسيق المؤسسي

تستمر أعمال التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والجمركية والحجر الصحي وشركات الطيران على مدار الساعة، مع دعم التشغيل بأطقم إضافية من منسقي الحركة والعلاقات العامة والعمليات والصيانة.

كما يتم وضع لوحات إرشادية توضح الممنوعات وفق الضوابط الدولية والسعودية، مع تواجد ممثل لوزارة السياحة لحل مشكلات التأشيرات والحجوزات.

وتم تجهيز مركز عمليات مطار القاهرة للعمل على مدار 24 ساعة لتلقي البلاغات والتعامل الفوري معها، مع إلزام شركات الطيران بإخطار مركز التشغيل (TOC) بأي تغييرات في مواعيد الرحلات.

وتشمل الاستعدادات توفير كراسي متحركة وصيانتها بشكل دوري، مع دعم القطاع الهندسي لشركة الميناء لأعمال الصيانة، وتخصيص مواقع انتظار قريبة من الطائرات لتسهيل حركة الحجاج من كبار السن وذوي الهمم.

ويتم صعود ضباط الجوازات وأطباء الحجر الصحي على متن رحلات العودة لإنهاء الإجراءات قبل الوصول، مع توزيع كروت الصحة العامة واستيفائها قبل الهبوط.

كما يتم إلزام شركات الطيران بوصول جميع الحقائب على نفس الرحلة دون تأخير، مع التنسيق مع وكيل الخدمة في السعودية لفرز حقائب الترانزيت مسبقًا وفق الوجهات.

وتم تخصيص مخزن مؤمن داخل الصالة الموسمية للحقائب المتأخرة، إلى جانب توفير عمال تحميل مخصصين لخدمة رحلات الحج طوال الموسم لضمان انتظام التشغيل وسرعة إنهاء الإجراءات.

كما يتم تعزيز التنسيق بين مركز عمليات المطار ومركز العمليات المتكامل بمصر للطيران (IOCC) عبر خط ساخن مباشر لضمان سرعة الاستجابة.

مطارات الأقصر وأسوان تنهي استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن

وفيما يتعلق بالمطارات المصرية، شهد مطارا الأقصر وأسوان تجهيزات مكثفة تشمل صالات انتظار وبوابات مخصصة للحجاج، وتوفير فرق عمل إضافية من الجوازات والحجر الصحي والجمارك، إلى جانب دعم خدمات كبار السن وذوي الهمم، والتنسيق مع وزارة الأوقاف لتقديم التوعية الدينية للحجاج.

وتشمل خطة التشغيل لموسم الحج 2026 من المطارات الإقليمية تشغيل 13 رحلة من مطار الأقصر الدولي لنقل 2050 راكبًا، و3 رحلات من مطار أسوان الدولي لنقل 661 راكبًا، ضمن منظومة تشغيل متكاملة تهدف إلى رفع كفاءة الخدمة وضمان راحة الحجاج طوال مراحل السفر.