الكهرباء تحذر: نقل العداد دون إذن يعرضك لغرامة ومحضر سرقة

كتب : محمد صلاح

03:22 م 26/04/2026

عداد الكهرباء

حذرت شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية من قيام بعض المواطنين بنقل عدادات الكهرباء من وحداتهم السكنية إلى مسكن جديد دون الرجوع إلى الشركة المختصة، مؤكدة أن هذا الإجراء يُعد مخالفة صريحة تصل إلى تحرير محضر سرقة تيار كهربائي.

وأوضحت مصادر بقطاع الكهرباء، في تصريحات خاصة، أن العداد مرتبط بموقعه التعاقدي والفني، ولا يجوز نقله أو إعادة تركيبه في مكان آخر إلا من خلال الإجراءات الرسمية المعتمدة، والتي تشمل تقديم طلب نقل، وإجراء المعاينة الفنية، واعتماد الشركة قبل التنفيذ.

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن أي تدخل أو نقل عشوائي للعداد يُعتبر تعديًا على الشبكة الكهربائية، ويترتب عليه توقيع غرامات مالية، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية التي قد تصل إلى فصل التيار عن المخالف لحين توفيق أوضاعه.

وأكدت أن شركات التوزيع تتابع هذه المخالفات من خلال حملات الضبط والتفتيش، مشددة على ضرورة التزام المواطنين بالقنوات الرسمية لتجنب التعرض للمساءلة القانونية أو الأعباء المالية.

وشددت شركات الكهرباء على أن نقل العدادات يتم فقط من خلال الشركة المختصة، حفاظًا على سلامة الشبكة وضمان دقة المحاسبة، محذرة من الانسياق وراء أي إجراءات غير قانونية قد تُكلف المواطن الكثير.

