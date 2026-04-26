أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ15 لعام 2026، وذلك عن الفترة من 18 إلى 24 أبريل 2026، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة، على رأسها تنفيذ الإدارة العامة للرقابة على المصانع 99 زيارة معاينة، استهدفت تقييم مدى التزام المنشآت الغذائية باشتراطات الجودة وسلامة الغذاء.

ووفقًا لتقرير الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة، بلغ عدد الرسائل الغذائية المصدَّرة نحو 4149 رسالة غذائية، بإجمالي 237 ألف طن، صادرة عن 1512 شركة مصدِّرة.

وبحسب بيان اليوم، شملت هذه الرسائل نحو 760 صنفًا من المنتجات الغذائية، تضمنت ثمارًا وفواكه، وخضراوات ودرنات، ودقيقًا ومنتجات من الحبوب، ومحضرات من الخضر والفاكهة، ومنتجات غذائية متنوعة.

وبلغ عدد أصناف الفواكه المصدَّرة 39 صنفًا بإجمالي كميات وصلت إلى 81 ألف طن، حيث تصدرت الموالح خلال الأسبوع الماضي قائمة الفواكه المصدَّرة بإجمالي 60 ألف طن، تلتها الفراولة بنحو 15 ألف طن، ثم فواكه متنوعة بإجمالي 6 آلاف طن.

كما بلغ عدد أصناف الخضراوات المصدَّرة 46 صنفًا، بإجمالي كميات بلغت 52 ألف طن، حيث تصدرت البطاطس قائمة الخضراوات المصرية المصدَّرة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 20 ألف طن، تلتها البطاطا الحلوة بإجمالي 9 آلاف طن، ثم خضراوات متنوعة بإجمالي 5 آلاف طن.

وتصدرت السعودية قائمة الدول المستوردة للصادرات الغذائية المصرية خلال الأسبوع الماضي، تلتها الولايات المتحدة، وسوريا، وهولندا، والسودان، من بين إجمالي 192 دولة مستوردة.

وفيما يتعلق بالمنافذ التصديرية، احتل ميناء سفاجا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدَّرة بإجمالي 906 رسائل، يليه ميناء دمياط بإجمالي 810 رسائل، ثم ميناء الإسكندرية بإجمالي 687 رسالة.

كما أصدرت الهيئة 1294 شهادة صحية للتصدير خلال الأسبوع الماضي، وفقًا للآلية المعتمدة بما يضمن مطابقة المنتجات لاشتراطات السلامة، ويعزز ثقة الأسواق الدولية في الصادرات المصرية.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة إلى البلاد نحو 2063 رسالة، بإجمالي كمية تُقدَّر بـ575 ألف طن، مستوردة من قِبل 874 شركة، وتنوعت الأصناف الواردة لتشمل القمح وفول الصويا وزيوتًا متنوعة.

وتصدرت روسيا قائمة الدول المصدرة إلى مصر خلال الأسبوع الماضي، تلتها بلغاريا وأوكرانيا وإندونيسيا والولايات المتحدة، من بين إجمالي 84 دولة.

ويستمر ميناء الإسكندرية في احتلال المركز الأول من حيث عدد الرسائل الغذائية الواردة بإجمالي 762 رسالة، يليه ميناء القاهرة الجوي بـ456 رسالة، ثم ميناء دمياط بـ242 رسالة.

وفيما يتعلق بالإفراجات الجمركية، تم الإفراج عن 1101 رسالة غذائية تحت التحفظ (إفراج مؤقت)، بينما بلغ عدد الرسائل التي تم الإفراج عنها ضمن منظومة الإفراج السريع 528 رسالة. وفي سياق تنفيذ قرارات لجنة التظلمات، تم تحرير محاضر إثبات حالة لعدد 87 رسالة، كما تم إصدار تراخيص استيراد لـ121 مستوردًا خلال نفس الفترة.