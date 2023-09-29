الأزهر تتصدر الجامعات المصرية الحكومية في تصنيف التايمز



كتب- محمد شاكر:

ظهرت نتيجة التصنيف العالمي للجامعات من مؤسسة التايمز للتعليم العالي، وقد تقدمت جامعة الأزهر في هذا التصنيف بعد حصولها على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية الحكومية.

وأكد الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن هذا الإنجاز العظيم كان بدعم كبير من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة.

وأضاف: هذا الإنجاز رصيد يضاف إلى أرصدة جامعة الأزهر كعبة العلم وقبلة العلماء، خاصة بعد استمرار ظهورها في التصنيفات الدولية الخمسة المرموقة للعام الثاني على التوالي، ويأتي ذلك تأكيدًا على تميز وعراقة جامعة الأزهر (صاحبة 1084عامًا من العطاء بلا حدود في خدمة العلم والبحث العلمي والمجتمع) محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

وأوضح صديق أن جامعة الأزهر حققت إنجازًا عالميًّا جديدًا مع تقدمها 7 مراكز محليًّا لتصبح في المركز الأول في ترتيب الجامعات المصرية الحكومية، والمركز الثاني بعد الجامعة اليابانية على مستوى الجامعات الحكومية والخاصة معًا هذا العام.

ولفت صديق إلى أن جامعة الأزهر جاءت في المركز 801 عالميًّا من أصل 2673 جامعة تم تصنيفهم هذا العام من بين أكثر من 30 ألف جامعة حول العالم، وبذلك فإن جامعة الأزهر في قائمة أفضل 30% من جامعات العالم المصنفة.