مصدران يكشفان كواليس وفاة ابن السفيرة مشيرة خطاب
كتب- محمد نصار:
كشف مصدران مطلعان بالمجلس القومي لحقوق الإنسان كواليس وفاة محمود حسين خطاب، ابن السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس.
وقال المصدران، في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الجمعة، إن محمود خطاب هو الابن الأكبر للسفيرة مشيرة خطاب من زوجها حسين خطاب ولديه شقيقة تصغره سنا.
وأوضحا، أن محمود حسين خطاب يبلغ من العمر نحو 40 عامًا وكانت وفاته بسبب مضاعفات حدثت له، مشيران إلى أن ابن السفيرة مشيرة خطاب كان يعاني من أزمة تنفسية مزمنة وجاءت الوفاة نتيجة مضاعفات صحية تعرض لها.
وشدد المصدران على أن الوفاة حدثت بتاريخ اليوم الجمعة الموافق 29 سبتمبر الحالي، موضحين أنه لم يتم حتى الآن تحديد مكان وموعد العزاء من جانب الأسرة.
وشُيعت اليوم الجنازة من مسجد الفاروق بالمعادي عقب صلاة الجمعة، وجرى الدفن بمقابر العائلة بمدينة نصر.
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