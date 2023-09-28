أمطار رعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة.

وتوقعت الأرصاد استمرار الارتفاع الشديد في درجات الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، وجنوب سيناء والبلاد، حار على السواحل الشمالية، لطيف ليلًا على شمال البلاد حتي شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء والصعيد.

أوضحت الهيئة، أن الموج على البحر المتوسط يكون من خفيف إلى معتدل بارتفاع 1 إلى 1.5 متر، فيما يكون من 2 إلى 2.5 متر على البحر الأحمر، بين معتدل إلى مضطرب.

وأشارت إلى، وجود شبورة مائية على القاهرة الكبري والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية والشرقية، وتكون السحب غائم جزئيًا على السواحل الشمالية الغربية والشرقية، وجنوب الصعيد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

ولفتت إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة تصل إلى رعدية أحيانًا على مناطق من أقصي جنوب البلاد، وفي حلايب وشلاتين، بنسبة حدوث 20 %.