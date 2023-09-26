"السلع التموينية" تعلن عن ممارسة لشراء القمح المستورد
أ ش أ:
أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، عن ممارسة لشراء قمح مستورد على أساس FOB من جميع المناشئ المدرجة بكراسة الشروط.
وذكرت الهيئة، أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية، موضحة أن الشحن في الفترة من 10 إلى 20 نوفمبر 2023 و/أو من 21 إلى 30 نوفمبر 2023.
وأضافت أن أسعار العروض FOB تقدم على أساس السداد At Sight بتمويل من المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة، منوهة بأن جلسة فض المظاريف والبت غدا الأربعاء.
هذا المحتوى من
سوق مصراوى
-
أسرع طريقة لخسارة الوزن وحرق الدهون من المنزلتفاصيل
-
أفكار هدايا تناسب مواليد برج الميزانتفاصيل
-
أحدث صيحات موضة الفستان النسائي.. بسعر يبدأ من 104 جنيهاتفاصيل
-
أفضل وقت للشراء.. أسعار الدفائات الكهربائية مع بداية الخريفتفاصيل
-
أحدث موديلات البنطلون الجينز للرجال لعام 2023تفاصيل
-
أفضل لمبات لتوفير فاتورة الكهرباء الشهرية تبدأ من 58 جنيهاتفاصيل
فيديو قد يعجبك: