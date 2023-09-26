"السلع التموينية" تعلن عن ممارسة لشراء القمح المستورد

أ ش أ:

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، عن ممارسة لشراء قمح مستورد على أساس FOB من جميع المناشئ المدرجة بكراسة الشروط.

وذكرت الهيئة، أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية، موضحة أن الشحن في الفترة من 10 إلى 20 نوفمبر 2023 و/أو من 21 إلى 30 نوفمبر 2023.

وأضافت أن أسعار العروض FOB تقدم على أساس السداد At Sight بتمويل من المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة، منوهة بأن جلسة فض المظاريف والبت غدا الأربعاء.