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BBC

"السلع التموينية" تعلن عن ممارسة لشراء القمح المستورد

10:50 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2023

السلع التموينية

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أ ش أ:

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، عن ممارسة لشراء قمح مستورد على أساس FOB من جميع المناشئ المدرجة بكراسة الشروط.

وذكرت الهيئة، أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية، موضحة أن الشحن في الفترة من 10 إلى 20 نوفمبر 2023 و/أو من 21 إلى 30 نوفمبر 2023.

وأضافت أن أسعار العروض FOB تقدم على أساس السداد At Sight بتمويل من المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة، منوهة بأن جلسة فض المظاريف والبت غدا الأربعاء.

هذا المحتوى من

Asha

سوق مصراوى

السلع التموينية شراء القمح المستورد الهيئة العامة للسلع التموينية

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