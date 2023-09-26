رئيس "تعاونيات الإسكان" يتفقد تطورات مشروع مدينة طربول بالجيزة

كتب- محمد عبدالناصر:

زار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان المهندس وليد البارودي، مشروع الهيئة في مدينة أطفيح الجديدة (طربول) بمحافظة الجيزة، يرافقه المهندس خالد علم الدين نائب رئيس الهيئة، ومستشاري رئيس الهيئة.

وتابع المهندس وليد البارودي، تطورات الموقف التنفيذي لمراحل المشروع، من حيث البنية التحتية وتأهيل الطرق المحيطة بالمشروع، وفرص الاستثمار محليا ودوليا، وسبل توفير الطاقة الكهربائية وأساليب معالجة المياه.

وتفقد المهندس وليد البارودي ، القرية الريفية، ومحطة معالجة المياه، ومنطقة سوق الجملة والمصانع الجاهزة، ومنطقة الواحة، ومنطقة الخمسميات بأطفيح الجديدة ( طربول )، وكذلك شبكة الطرق والمرافق بالمشروع .

ووجه بضرورة العمل على سرعة معدلات التنفيذ في الإنشاءات وإقامة المصانع والكيانات الصناعية وترفيقها، لافتا إلى أن المشروع أخذ منحنى عالمي على المستوى الدولي، حيث تم طرحه وتسويقه في عدد من المعارض الدولية، مشددا على الشركات المنفذة، بضرورة إرسال برامج زمنية وتقارير شهرية بما تم إنجازه، للوقوف على أخر المستجدات والتطورات.

وأشار رئيس الهيئة، إلى أن مشروع طربول يهدف إلى توفير وإتاحة الفرص للاستثمارات الدولية والمحلية، وإتاحة فرص لإنشاء مصانع كبري ومتوسطة ومشروعات صناعية صغيرة تعتمد علي تكنولوجية متقدمة لإقامة مشروعاتها، وكذلك جذب عدد كبير من الشركات العالمية العاملة في قطاع الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر والسيارات الكهربائية، فضلا عن توفير فرص عمل مناسبة لشباب أطفيح، علاوة على توفير برامج التدريب والتأهيل للشباب لتنمية المهارات الحرفية والصناعية.

جدير بالذكر أن مشروع طربول يعتبر أحد المشروعات الصناعية التنموية المتكاملة المستدامة، ويعد أحد محاور عمل الهيئة، لإنشاء مجتمعات تنموية إقليمية ذات مقوم اقتصادي (صناعي - حرفي - تجاري - سكني - خدمي )، حيث يقع المشروع على مساحة 109 ملايين م2، وتحتوي على 13 ألف منشأة صناعية على مساحة 45 مليون م2 مخصصة للمناطق الصناعية، ويضم المشروع، المدينة العالمية لصناعات الرخام، منطقة المطورين والمستثمرين الصناعيين، منطقة الخدمات اللوجستية، منطقة الورش الحرفية، مناطق سكنية، ومناطق الخدمات التجارية والفندقية على الطرق الإقليمية، مما يجعلها مدينة تنموية صناعية مستدامة.