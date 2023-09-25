تراجع الرطوبة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الثلاثاء.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس حار نهاراً على القاهرة الكبري، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، تشتد الحرارة على جنوب سيناء، وجنوب البلاد، تكون لطيفة ليلاً على شمال البلاد حتي شمال الصعيد، وتعتدل على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد.

وحذرت من الشبورة المائية والتي قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأشارت الأرصاد، إلى انخفاض نسب الرطوبة ليلاً على أغلب الأنحاء، ما يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، ويكون الموج على البحر المتوسط خفيف إلى معتدل بارتفاع من 1 إلى 1.5 متر.

فيما يكون الموج على البحر الأحمر، خفيف إلى معتدل بارتفاع من 1 إلى 1.75 متر، وتكون الشمس غائم جزئياً على السواحل الشمالية الغربية والشرقية، وتكون مشمس على باقي الأنحاء.