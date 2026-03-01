إعلان

المسلماني : قدمت تصوراً شاملاً للتطوير في إطار رؤية عودة ماسبيرو

كتب : أحمد الجندي

08:05 م 01/03/2026

الكاتب أحمد المسلماني والدكتور حسين عيسي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام إنني سعدت اليوم بلقاء الدكتور حسين عيسي نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ، وقد ناقشت مع النائب أبعاد استكمال خطة (عودة ماسبيرو) .

وأوضح كما قمت بتسليم ملفاً يحمل تصوراً شاملاً للجوانب المالية والمهنية في إطار الدور التاريخيّ الذي قام به ماسبيرو .. ويجب أن يستمر في القيام به.

وأضاف المسلماني : لقد ناقشت مكونات التصور الشامل مع مجلس الهيئة الوطنية للإعلام في الاجتماعات السابقة ، وسأقدم عرضاً شاملاً أمام المجلس في اجتماعه المقبل.

اقرأ أيضاً:

للمرة الثالثة.. التعليم تعيد فتح باب تسجيل استمارة الثانوية العامة 2026

قرار حكومي بشأن منصة "سويف أسيس" لامتحانات أولى وثانية ثانوي

رابط تسجيل استمارة امتحانات الدبلومات الفنية 2026

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ماسبيرو التصور الشامل الجوانب المالية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مأمورية نص الليل.. ضبط المتهم بتشويه وجه طليقته في نص الشارع
حوادث وقضايا

مأمورية نص الليل.. ضبط المتهم بتشويه وجه طليقته في نص الشارع
الرئيس السيسي يحذر من تداعيات الحروب الإقليمية ويؤكد حرص مصر على التهدئة
أخبار مصر

الرئيس السيسي يحذر من تداعيات الحروب الإقليمية ويؤكد حرص مصر على التهدئة

تهدد صحتك.. 4 أضرار صادمة للإفراط في تناول الدجاج
سفرة رمضان

تهدد صحتك.. 4 أضرار صادمة للإفراط في تناول الدجاج

الأرصاد تحذر: كتل هوائية شديدة البرودة من جنوب أوروبا تضرب البلاد
أخبار مصر

الأرصاد تحذر: كتل هوائية شديدة البرودة من جنوب أوروبا تضرب البلاد
التلفزيون الإيراني: بعض أقسام الإذاعة والتلفزيون تعرضت لهجمات أمريكية
شئون عربية و دولية

التلفزيون الإيراني: بعض أقسام الإذاعة والتلفزيون تعرضت لهجمات أمريكية

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان