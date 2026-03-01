قال الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام إنني سعدت اليوم بلقاء الدكتور حسين عيسي نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ، وقد ناقشت مع النائب أبعاد استكمال خطة (عودة ماسبيرو) .

وأوضح كما قمت بتسليم ملفاً يحمل تصوراً شاملاً للجوانب المالية والمهنية في إطار الدور التاريخيّ الذي قام به ماسبيرو .. ويجب أن يستمر في القيام به.

وأضاف المسلماني : لقد ناقشت مكونات التصور الشامل مع مجلس الهيئة الوطنية للإعلام في الاجتماعات السابقة ، وسأقدم عرضاً شاملاً أمام المجلس في اجتماعه المقبل.

