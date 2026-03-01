إعلان

وزير الخارجية الإيراني: ترامب أمر "بقصف طاولة المفاوضات"

كتب : مصراوي

08:06 م 01/03/2026

عباس عراقجي

وكالات

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر فعلياً "بقصف طاولة المفاوضات" بعد العمليات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية في البلاد.

جاءت الضربات التي شنتها إيران أمس بعد يوم واحد فقط من الجولة الأخيرة من المحادثات النووية غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة.

وأضاف عراقجي في تدوينة له على منصة "إكس" تويتر سابقًا، "كان التوصل إلى اتفاق في متناول اليد. غادرنا جنيف على أساس أننا سنبرم اتفاقاً في المرة القادمة التي نلتقي فيها. أولئك الذين أرادوا إفساد الدبلوماسية نجحوا في مهمتهم".

وتابع عراقجي أن ترامب هو "مرة أخرى، من أمر في نهاية المطاف بقصف طاولة المفاوضات".

وعقب المحادثات التي جرت في جنيف يوم الجمعة، اتخذت إيران نبرة متفائلة، بينما قال ترامب إنه "غير راضٍ" عن التقدم المحرز.

