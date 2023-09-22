الأوقاف: صرف ٨٠٠ جنيه للعاملين بالوزارة لجهودهم في الأنشطة الصيفية
كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
قررت وزارة الأوقاف صرف مبلغ وقدره 800 جنيه لكل من أدى دوره بكفاءة في هذه الأنشطة، من العاملين بالديوان العام ومديريات الأوقاف الإقليمية، وفق الضوابط التي سيتم إرسالها للمديريات معتمدة من الوكيل الدائم بالوزارة.
وأوضحت في بيان لها، اليوم، أن ذلك يأتي ضمن حرصها على تحسين أحوال العاملين بها علميًّا وماديًّا وفي ضوء جهود الدولة المصرية للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية وبمناسبة بدء العام الدراسي الجديد وما بذله العاملون بالأوقاف في الأنشطة الصيفية الدعوية والتثقيفية والقوافل والأسابيع الدعوية.
سوق مصراوى
-
تبدأ من 130 جنيها.. أسعار الشنط الحريمي قبل بداية عام جامعي جديدتفاصيل
-
وداعاً لحر الصيف.. أفضل تكييف هواء بقسط يبدأ من 374 جنيهاتفاصيل
-
أفضل إير فراير لطعام صحي بدون دهونتفاصيل
-
أقوى خلاط كهربائي لعام 2023 بأسعار تبدأ من 465 جنيهاتفاصيل
-
تخفيضات العودة للمدارس.. أرخص موبايل تاتش في مصرتفاصيل
-
أفضل ماكينة حلاقة للرجال في 2023تفاصيل
فيديو قد يعجبك: