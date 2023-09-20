التحذير وحده لا يكفي.. طلب برلماني بمحاكمة المخالفين بشأن الأدوية المغشوشة

كتب- نشأت علي:

أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب بتحذير هيئة الدواء المصرية من 3 مستحضرات دوائية خلال شهر سبتمبر؛ منها أدوية مغشوشة ومهربة في السوق؛ وهي: برونشيكم- شراب للسعال، وديفلوستيرو- مضاد للالتهابات ومعقم للعين، ومستحضر OPDIVOلعلاج السرطان.

وأكد زين الدين أن هذا التحذير لا يكفي؛ ولكن لا بد أن تقوم الأجهزة المختصة وفي مقدمتها وزارة الصحة والسكان بدورها في مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد صحة المواطنين بالخطر.

وتساءل زين الدين، في سؤال قدمه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء، لتوجيهه إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، قائلاً: أين دور وزارة الصحة والسكان في مواجهة ظاهرة انتشار الأدوية والمغشوشة والمهربة؟ وأين دور الوزارة في الرقابة على الصيدليات؛ لمنع بيع مثل هذه الأدوية؟

وقال النائب: إن هناك ظاهرة خطيرة انتشرت عبر بعض الفضائيات المغمورة والتي تقوم ليل نهار بالترويج لبيع الأدوية بصفة عامة وأدوية التخسيس والأمراض المزمنة بصفة عامة وأمراض العظام بصفة خاصة، مطالباً بالتصدي لهذه الظاهرة وتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد مَن يوجهون للعديد من الأصناف الدوائية من أجل اصطياد الضحايا من المواطنين البسطاء لجمع المال الحرام.

وطالب النائب باتخاذ جميع الإجراءات القانونية للقضاء على هذه الظاهرة وإحالة كل مرتكبيها إلى المحاكمات العاجلة؛ للحفاظ على صحة المواطنين.