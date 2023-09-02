من المنزل.. تعرف على طرق دفع وسداد فاتورة كهرباء أغسطس 2023

كتب- محمد صلاح:

يتسائل المواطنون عن طرق دفع فاتورة كهرباء أغسطس 2023 من خلال الإنترنت وهم فى المنزل، حيث سهلت الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها في محافظات الجمهورية مراجعة ودفع فاتورة كهرباء أغسطس 2023 إلكترونيا من خلال الهواتف المحمولة أو أجهزة الكمبيوتر.

ويمكن الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء www.eehc.gov.eg ثم الضغط على أيقونة الخدمات، واختيار أيقونة احسب استهلاكك، ثم الدخول على أيقونة أدفع فاتورة الكهرباء.

وفرت الشركة القابضة لكهرباء مصر عدة طرق يتم من خلالها دفع فاتورة كهرباء أغسطس 2023 وهى كالتالي:-

1-الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة القابضة لكهرباء مصر (www.eehc.gov.eg) لجميع فواتير شركات التوزيع (استعلام – دفع فواتير).

2- 60 ألف مركز تحصيل فواتير عن طريق منافذ شركات التحصيل الالكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية وهي (مكاتب البريد - مصاري - Bee - أمان - وقتي - تمام - سداد - ممكن – ضامن – البنك الزراعي)

3- 120 ألف نقطة تحصيل فواتير على مستوى الجمهورية لشركة فوري.

4- 12 محفظة بنكية تقبل سداد الفواتير (البنك الأهلي - بنك مصر – بنك الإسكندرية – بنك CIB – بنك Blom – بنك Credit Agricol – بنك أبو ظبي الامارتي – بنك عودة – بنك الإسكان والتعمير – بنك QNB – بنك قناة السويس – بنك NBK) عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول للبنك التابع له من خلال (App Store - Play Store)

5-محافظ شركات المحمول عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول الخاص لكل شركة على (App Store -Play Store)

6-تطبيق My Fawry علي الهاتف المحمول (App Store -Play Store) .

7- 10 آلاف ماكينة صراف ATM موزعة على مستوى الجمهورية.